Германия подтвердила, что даст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит их реэкспорт из других стран

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение миссий по поддержке обороны и обучению, зеленый свет для партнеров на поставку аналогичного оружия. Только что узнал об этих важных и своевременных решениях в разговоре с Олафом Шольцем", - написал президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере", добавив, что он "искренне благодарен канцлеру и всем нашим друзьям".

Согласие Берлина открывает возможность поставки немецких танков не только из Германии, но и из других стран, где они состоят на вооружении. Кроме того, как рассчитывают в Киеве, это снимет своего рода психологический барьер для тех государств, которые прежде не решались передавать Украине современное наступательное оружие. До этого момента единственной страной, объявившей о поставках в Украину тяжелых танков, оставалась Британия.

"Леопарды" для Украины

По данным еженедельника Spiegel, в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

Всего же, по оценкам, в мире насчитывается более двух тысяч "Леопардов" разных модификаций, и президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что около 300 из них помогут обеспечить поражение России.

Поставки немецких танков украинской армии обсуждаются уже не один месяц. Некоторые страны, в том числе Польша и Финляндия, уже предлагали отдать часть своих "Леопардов" Украине, но для этого требуется согласие Берлина.

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