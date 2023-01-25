Германия отправит танки Leopard 2 в Украину и одобрит их поставки из других стран, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Слухи об этом усиливались в последние дни, в среду это наконец было объявлено официально.
Германия подтвердила, что даст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит их реэкспорт из других стран
До сих пор Германия воздерживалась от передачи Украине своих основных боевых танков, что вызывало нарастающее раздражение как в Киеве, так и среди других западных союзников Украины.
По словам Хебештрайта, Германия собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины, и на первом этапе предоставит 14 "Леопардов" из своих запасов.
Обучение украинских войск в Германии начнется в ближайшее время. Бундесвер также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы, говорится в заявлении.
"Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей, - заявил позже в среду канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. - Мы действуем в тесной координации на международном уровне".
Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, почему позиция Германии изменилась и почему отправка танков больше не кажется провокацией, Шольц ответил так: "Было бы грубой ошибкой действовать в одиночку, мы должны координироваться с нашими партнерами и союзниками. Слово "провокация" я никогда не употрелял. Провокация - это агрессивная война, развязанная Россией против Украины".
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"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение миссий по поддержке обороны и обучению, зеленый свет для партнеров на поставку аналогичного оружия. Только что узнал об этих важных и своевременных решениях в разговоре с Олафом Шольцем", - написал президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере", добавив, что он "искренне благодарен канцлеру и всем нашим друзьям".
Согласие Берлина открывает возможность поставки немецких танков не только из Германии, но и из других стран, где они состоят на вооружении. Кроме того, как рассчитывают в Киеве, это снимет своего рода психологический барьер для тех государств, которые прежде не решались передавать Украине современное наступательное оружие. До этого момента единственной страной, объявившей о поставках в Украину тяжелых танков, оставалась Британия.
"Леопарды" для Украины
По данным еженедельника Spiegel, в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.
Всего же, по оценкам, в мире насчитывается более двух тысяч "Леопардов" разных модификаций, и президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что около 300 из них помогут обеспечить поражение России.
Поставки немецких танков украинской армии обсуждаются уже не один месяц. Некоторые страны, в том числе Польша и Финляндия, уже предлагали отдать часть своих "Леопардов" Украине, но для этого требуется согласие Берлина.
В понедельник Польша официально запросила одобрение Германии на поставки Украине танков Leopard 2. Другие страны с такими запросами еще не обращались, сообщил в среду Хебештрайт. Это, впрочем, не принято: обычно страны, желающие реэкспортировать германские вооружения, сначала неофициально выясняют перспективы таких запросов, чтобы не заставлять Германию отвечать письменным отказом.
По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе "Рамштайн" 12 стран выразили готовность поставить Киеву в общей сложности около 100 танков Leopard-2, как только Берлин разрешит реэкспорт.
В среду испанская газета El Pais сообщила, что Испания тоже поставит Украине несколько "Леопардов", не называя числа. По сообщениям из Лиссабона, Португалия готовится отправить Киеву четыре танка.
"Леопарды" производятся в Германии и поставляются с условием, что правительство в Берлине должно санкционировать любой реэкспорт своих танков другими странами.
До недавнего времени Германия, в силу ряда причин, в том числе и наследия Второй мировой войны, принципиально не поставляла оружие в зоны конфликтов. Ситуация изменилась лишь с началом российского вторжения в Украину, и то не сразу.
Не только "Леопарды"
Согласно сообщениям в американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине американских танков M1 Abrams. Ранее Вашингтон категорически отказывался предоставить Киеву такую технику.
О том, что США склоняются к отправке Украине "Абрамсов", сообщил накануне целый ряд крупных американских СМИ, ссылавшихся на неназванных представителей администрации Байдена. По словам их источников, речь может идти примерно о 30 машинах.
Ранее американские чиновники говорили, что Белый дом не хочет отправлять "Абрамсы" Украине - но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией. В качестве причины называли то, что американские основные боевые танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема специфического топлива.
"Абрамс" в самом деле довольно сложная машина. Они дорого стоят, а учиться с ними обращаться трудно. "На них установлен газотурбинный двигатель, - кажется, расход топлива составляет три галлона реактивного топлива на милю (примерно 8,5 литров на км - Би-би-си). Это не самая простая в обращении система", - цитирует Politico заявление высокопоставленного представителя Пентагона Колина Каля во время его недавнего визита в Киев.
В то же время, как отмечают военные эксперты, турбину выбрали в качестве двигателя для танка отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом. Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков государств - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не преувеличивать значение" западных танков "с точки зрения их способности что-то поменять". По его словам, подобные шаги лишь "добавят проблем для Украины и для украинского народа".
"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные", - заметил представитель Кремля.
Говоря о возможной поставке американских танков Abrams, Песков сказал: "Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение".
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина "крайне опасным", поскольку оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". "В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - заявил Нечаев.
Реакция в мире
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Германии об отправке танков Leopard 2 в Украину, поблагодарив канцлера Олафа Шольца и назвав это "большим шагом к тому, чтобы остановить Россию".
"Вместе мы сильнее", - написал он в "Твиттере".
Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение Германии об отправке боевых танков Киеву, заявив, что это укрепит оборонительную огневую мощь Украины.
"Вместе мы наращиваем усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир", - написал британский премьер в "Твиттере".
The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023
Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ
"Франция приветствует решение Германии, которое расширяет и усиливает поддержку, оказанную нами при поставке AMX10 RC", - говорится в заявлении Елисейского дворца. Имеется в виду легкие колесные боевые машины, которые Париж намеревается отправить в Украину.
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