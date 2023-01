Главное за 25 января ⟩ Новые зарплата и "татуировка" Стакиса, Латвия без посла в РФ и техника "made in LV" для Украины

По планете шагает поразивший зрителей, критиков и поклонников видеоигр телесериал The Last of Us ("Последние из нас", также известен как "Одни из нас"). Вы явно уже заметили это по своим соцсетям и разговорам знакомых. Но чем же он так интересен? Рассказываем главное о новинке от телегиганта HBO - создателя "Игры престолов".