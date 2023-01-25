Как теперь Латвия будет жить без посла в России, какую татуировку сделал мэр Риги Мартиньш Стакис, на сколько тысяч евро ему подняли зарплату, а также обо всех других заслуживающих внимания новостях - в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 25 января.
Главное за 25 января ⟩ Новые зарплата и "татуировка" Стакиса, Латвия без посла в РФ и техника "made in LV" для Украины
Новости Латвии:
Дипломатические отношения Латвии и Эстонии с Россией переходят на новый уровень - более низкий. Послы обеих стран Балтии покидают Россию. Эстонии так сделать предписала Россия, реагируя на сокращение штата эстонского посольства в стране, Латвия же солидаризировалась с соседкой и такое решение приняла показательно. В эфире "Кто вам платит?" обсудили последствия данных событий.
В среду, 25 января, Рижская дума приняла поправки к решению "О заработной плате в Рижской думе", которые предусматривают повышение заработной платы выборных должностных лиц в самоуправлении. Зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса в этом году увеличится в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой - с 3851 до 6415 евро в месяц.
Мэр Риги Мартиньш Стакис творчески поздравил столицу Литвы - Вильнюс с 700-летием. Как свидетельствует размещенное Стакисом фото в соцсетях, он сделал "татуировку".
В рамках начатой в прошлом году кампании Ziedot.lv "Хорошие новости" 25 января на торжественном мероприятии в присутствии министра обороны Инары Мурниеце, посла Украины в Латвии Александра Мищенко и представителей Вооруженных сил Украины в Украину был отправлен первый груз военной техники, произведенной в Латвии: 9 квадроциклов, 9 особо приспособленных боевых платформ, а также 4 военных самолета общей стоимостью 323 148,30 евро. Это пожертвования латвийского общества, которые трансформировались в реальную и практическую помощь.
В своем недавнем TikTok-видео депутат Сейма Глория Гревцова ("За стабильность!") выразила мнение, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, "а не десять евро". Если зайти на сайт музея, то можно увидеть, что на самом деле есть дни, когда его можно посетить бесплатно.
В Рижском роддоме сегодня, 25 января, появились на свет первые в этом году тройняшки - два мальчика и девочка. Родители тройни - Дина и Янис из Стопиньского края, которые шесть лед назад в Рижском роддоме стали родителями своего первого сына.
В понедельник, 16 января, во дворе Бабитской средней школы несколько молодых людей жестоко избили подростка. У потерпевшего констатировано сотрясение мозга, а родители нападавших не выражают сожаления, сообщает передача Degpunktā.
Посольство Латвии в России продолжает работу после снижения уровня дипломатических отношений, сказал Латвийскому радио посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
За рубежом:
Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый признал отступление украинской армии из Соледара. Об этом он заявил в интервью агентству AFP в среду, 25 января. "После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, …чтобы отступить на подготовленные позиции", - указал Череватый. Дату вывода из города подразделений ВСУ он не назвал.
Германия отправит танки Leopard 2 в Украину и одобрит их поставки из других стран, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Слухи об этом усиливались в последние дни, в среду это наконец было объявлено официально.
Три месяца назад в Великобритании, в городе Уэймут, недалеко от побережья был найден бездомный мужчина. Возникли подозрения, что он латвиец. 25 января наконец была выяснена его личность, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Вильнюс с 700-летием, отметив, что у Литвы и Украины тесные исторические связи и общая судьба быть свободными.
Норвежская газотранспортная компания Gassco объяснила, как в 2022 году удалось на 11% увеличить поставки трубопроводного газа в Германию, хотя его добыча выросла не столь сильно.
Сегодняшние русские - это евреи 1930-х годов, против которых направлена политика истребления. Таков был один из доминирующих посылов российской пропаганды на прошлой неделе. Снова и снова разыгрывалась карта о борьбе страны-агрессора с нацизмом, бацилла которого, по утверждениям России, заразила всю Европу.
В понедельник, 23 января, посол Эстонии Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сообщили, что он обязан покинуть РФ до 7 февраля 2023 года. Причиной высылки посла Эстонии является решение МИД России понизить уровень дипломатического представительства. О том, как отреагировали жители Эстонии на такую позицию Москвы, Rus.Postimees узнавал на улицах Таллинна.
Интересное чтиво:
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