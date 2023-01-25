Главное за 25 января ⟩ Новые зарплата и "татуировка" Стакиса, Латвия без посла в РФ и техника "made in LV" для Украины

23 января лондонский "Арсенал" объявил о переходе защитника сборной Польши и итальянской "Специи" Якуба Кивера, однако болельщики английской команды больше обсуждают не трансфер футболиста, а его супругу.

Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Радостным событием звезда поделилась в Instagram.

Победители "Евровидения" Måneskin только что выпустили новый альбом Rush! и готовятся к мировому концертному туру Loud Kids, в рамках которого группа также выступит в Латвии. В честь выхода новинки и предстоящего концерта итальянские рокеры подготовили видеоприветствие специально для читателей TVNET.

В среду, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Все, наверное, желают ему одного - победы Украины. Жена президента Елена Зеленская опубликовала поздравление в Twitter.

В небе вновь появилась необычная зеленая комета, которая в последний раз приближалась к Земле во времена неандертальцев. Уже на следующей неделе она станет еще ближе к нашей планете, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание The Guardian.

Боль в спине - это проблема, с которой хоть раз в жизни сталкивалось множество людей. Причин боли может быть много: травмы, неправильное движение или слишком большая нагрузка. В большинстве случаев боль в спине носит временный характер, но есть и некоторые характерные симптомы, при наличии которых следует обратиться к врачу, пишет Rus.Postimees.

"Все пять раз смерть меня обнимала очень сильно", - в передаче LTV "1 на 1" о событиях в Мариуполе рассказывает военнослужащий, защитник Украины Сергей Юдин.

По планете шагает поразивший зрителей, критиков и поклонников видеоигр телесериал The Last of Us ("Последние из нас", также известен как "Одни из нас"). Вы явно уже заметили это по своим соцсетям и разговорам знакомых. Но чем же он так интересен? Рассказываем главное о новинке от телегиганта HBO - создателя "Игры престолов".

Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.