"Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры": достоинства и недостатки танков, которые получит Украина

Как рассказал Би-би-си украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко, для танка важна не столько масса, сколько удельное давление на грунт.

Он объяснил, что проблем с проходимостью у западных танков не будет: "Действительно, вес у этих танков больше, но они обладают семикатковой ходовой частью [катки - "колеса", которые опираются на гусеницу], в отличие от шестикатковой у Т-90, Т-72 и Т-80. Соответственно, у них больше опорная поверхность шасси. Соответственно, давление на квадратный сантиметр почвы у них почти такое же, как и у танков советского образца".

У Challenger 2, правда, всего шесть катков с каждой стороны, но его удельное давление на грунт точно такое же, как у M1 Abrams и у Т-72, но чуть больше, чем у Leopard 2, Т-90 и Т-80.

Второй минус западных танков - необходимость специальной подготовки экипажей. Современные танки довольно сложны в управлении, они оснащены цифровыми системами управления огнем, наблюдения, связи.

При этом каждый член экипажа должен в идеале владеть техникой так, чтобы его действия были доведены до автоматизма - ведь в бою часто решающую роль играют доли секунды.

Экипажи танков готовятся на специальных полигонах, где они тренируются как на реальных машинах, так и на тренажерах. Поэтому освоение новой техники даже для опытных танкистов все равно займет время.