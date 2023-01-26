Организация образования, науки и культуры объединенных наций (ЮНЕСКО) в среду включила исторический центр Одессы в список всемирного наследия, несмотря на сопротивление России.
Исторический центр Одессы включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
В голосовании 21 страны-участницы Комитета мирового наследия ЮНЕСКО такое решение было принято шестью голосами за и одним - против. 14 стран воздержались.
Россия, которая с 24 февраля прошлого года реализует полномасштабное вторжение в Украину, неоднократно пыталась задержать голосование за признание "великой универсальной ценности" исторического центра Одессы и "обязанность всего человечества его защищать".
"Пока война продолжается, это включение воплощает наше коллективное обязательство обеспечить, чтобы этот город, который всегда преодолевал глобальные кризисы, был защищен от дальнейших разрушений", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле после принятия решения.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в октябре потребовал включить исторический центр Одессы в этот список, чтобы защитить город от бомбардировок России, рад этому решению.
"Сегодня Одесса получила защиту ЮНЕСКО. Я благодарен партнерам, которые помогают защитить нашу жемчужину от нападений российских захватчиков", - написал Зеленский в Twitter.
Сьогодні 🇺🇦 Одеса отримала захист ЮНЕСКО. Історичний центр портового міста Одеси не лише внесено до списку Всесвітньої спадщини, але й визнано об’єктом культурної спадщини під загрозою. Вдячний партнерам, які допомагають захистити нашу перлину від атак загарбників із РФ!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023
С начала полномасштабного вторжения России украинцы стараются защитить памятники Одессы и здания песчаными мешками и баррикадами.
Исторический центр Одессы был включен в список всемирного наследия, который согласно сообщению ЮНЕСКО "предоставляет ему доступ к усиленной технической и финансовой поддержке" в его защите или в случае необходимости для его восстановления.
В ЮНЕСКО добавили, что уже помогли ремонту Музея искусств Одессы и Музея современного искусства Одессы после нанесенных им разрушений во время этой войны.
Представитель России в Комитете всемирного наследия в среду раскритиковал заявление Украины, называя его "слабым" и утверждая, что оно главным образом создано из написанного в Википедии и на туристических сайтах.
Представитель России также обвинил Украину в "уничтожении памятников" и неуспешно попытался отложить голосование на неопределенный срок.
После принятия решения российская миссия ЮНЕСКО в своем сообщении заявил, что это принято "под давлением Запада" и "без соблюдения правил процедуры". Он также утверждал, что Комитет мирового наследия больше не является "платформой для профессионального диалога" и статус мирового наследия стал "орудием для сведения политических счетов".
Министерство иностранных дел России утверждает, что группа западных стран достигла "политически мотивированного" решения, нарушая стандартные процедуры. "Это было подготовлено в спешке без уважения нынешних стандартов ЮНЕСКО", - заявили в министерстве, подчеркивая, что только шесть стран проголосовали за.
В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены также шесть других объектов в Украине, в том числе Софийский собор в Киеве и исторический центр Львова.
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