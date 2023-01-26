Исторический центр Одессы включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

С начала полномасштабного вторжения России украинцы стараются защитить памятники Одессы и здания песчаными мешками и баррикадами.

Исторический центр Одессы был включен в список всемирного наследия, который согласно сообщению ЮНЕСКО "предоставляет ему доступ к усиленной технической и финансовой поддержке" в его защите или в случае необходимости для его восстановления.

В ЮНЕСКО добавили, что уже помогли ремонту Музея искусств Одессы и Музея современного искусства Одессы после нанесенных им разрушений во время этой войны.

Представитель России в Комитете всемирного наследия в среду раскритиковал заявление Украины, называя его "слабым" и утверждая, что оно главным образом создано из написанного в Википедии и на туристических сайтах.

Представитель России также обвинил Украину в "уничтожении памятников" и неуспешно попытался отложить голосование на неопределенный срок.

После принятия решения российская миссия ЮНЕСКО в своем сообщении заявил, что это принято "под давлением Запада" и "без соблюдения правил процедуры". Он также утверждал, что Комитет мирового наследия больше не является "платформой для профессионального диалога" и статус мирового наследия стал "орудием для сведения политических счетов".

Министерство иностранных дел России утверждает, что группа западных стран достигла "политически мотивированного" решения, нарушая стандартные процедуры. "Это было подготовлено в спешке без уважения нынешних стандартов ЮНЕСКО", - заявили в министерстве, подчеркивая, что только шесть стран проголосовали за.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены также шесть других объектов в Украине, в том числе Софийский собор в Киеве и исторический центр Львова.