Как звезда "Мстителей" попал под снегоуборочную машину? Спойлер: он - герой!

Попавший под снегоуборочную машину Джереми Реннер признался, что получил около 30 переломов. Актер был доставлен в больницу в "критическом, но стабильном состоянии". Теперь стало известно, как звезда "Мстителей" попал под снегоуборочную машину, пишет CNN.

Напомним, 2 января стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.