В начале января с американским актером Джереми Реннером (Jeremy Renner) произошел несчастный случай.
Как звезда "Мстителей" попал под снегоуборочную машину? Спойлер: он - герой!
Попавший под снегоуборочную машину Джереми Реннер признался, что получил около 30 переломов. Актер был доставлен в больницу в "критическом, но стабильном состоянии". Теперь стало известно, как звезда "Мстителей" попал под снегоуборочную машину, пишет CNN.
Оказалось, что Реннер пытался спасти племянника.
"Он опасался, что Pistenbully может ударить племянника, поэтому решил попытаться остановить или изменить направление движения машины", - говорится в отчете полиции.
В настоящее время Реннер находится дома.
Напомним, 2 января стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.
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