На печально известном перекрестке в Пурвциемсе, в Риге, некая женщина вызвала дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала ее машина, образовалась пробка, а сама женщина была доставлена в больницу, сообщила передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Пурвциемсе беременная женщина вызвала аварию и попала в больницу
На перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес столкнулись два транспортных средства. Водитель микроавтобуса выпустил детей у образовательного учреждения и поехал прямо по улице Дзелзавас. Но его путь преградила Toyota.
"Я ехал по улице Дзелзавас к зеленому сигналу. В этот момент она сделала левый поворот и не пропустила меня.
Она выехала передо мной на расстоянии в четыре метра. Она не видела, что я в средней полосе", - говорит водитель микроавтобуса.
Последствия аварии серьезные, у легкового автомобиля разбит бок. Водитель Toyota на седьмом месяце беременности, и после аварии ее доставили в больницу.
"Я понимаю, что она виновата, потому что не уступила ему дорогу. Это случается", - говорит муж женщины.
Местный житель считает, что поворот на перекрестке надо отделить, так как серьезные аварии в этом месте случаются по меньшей мере два раза в месяц.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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