Видео ⟩ В Пурвциемсе беременная женщина вызвала аварию и попала в больницу

На перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес столкнулись два транспортных средства. Водитель микроавтобуса выпустил детей у образовательного учреждения и поехал прямо по улице Дзелзавас. Но его путь преградила Toyota.

"Я ехал по улице Дзелзавас к зеленому сигналу. В этот момент она сделала левый поворот и не пропустила меня.

Она выехала передо мной на расстоянии в четыре метра. Она не видела, что я в средней полосе", - говорит водитель микроавтобуса.

Последствия аварии серьезные, у легкового автомобиля разбит бок. Водитель Toyota на седьмом месяце беременности, и после аварии ее доставили в больницу.

"Я понимаю, что она виновата, потому что не уступила ему дорогу. Это случается", - говорит муж женщины.

Местный житель считает, что поворот на перекрестке надо отделить, так как серьезные аварии в этом месте случаются по меньшей мере два раза в месяц.

Видео: Сюжет программы Degpunktā