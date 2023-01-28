25 января свое 38-летие отметила украинская певица Тина Кароль. Рассказываем об этой звезде в рамках рубрики "Звезда недели".
Тина Кароль: успех в Юрмале, популярность после "Евровидения", конфликт с продюсером и смерть мужа
Звезда недели
Тина Кароль: успех в Юрмале, популярность после "Евровидения", конфликт с продюсером и смерть мужа
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Настоящее имя Тины Кароль - Татьяна Григорьевна Либерман.
Она - автор песен, активная участница благотворительных акций, ведущая телешоу "Танцы со звездами", наставник проектов "Хочу быть звездой", "Голос страны", "Голос. Дети".
Тина Кароль является обладательницей главных премий украинских и международных конкурсных мероприятий в области культуры и искусства, включая звание народной артистки Украины, высшую гражданскую награду страны - орден Королевы Анны "Честь Отечества" и орден Святой Великомученицы Катерины первой степени.
В Украине Тину не раз называли самой красивой, сексуальной и любимой артисткой.
Ее песню "Україна - це ти" ("Украина - это ты") включили в школьную программу.
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