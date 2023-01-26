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В Литве массово сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, аэропортах и школах

rus.tvnet.lv
В Литве массово сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, аэропортах и школах
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Аэропорт в Вильнюсе.
Аэропорт в Вильнюсе. Фото: Karolis Kavolelis/Shutterstock

В четверг утром в Литве поступили ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в Вильнюсском и Каунасском окружных судах, аэропортах, прокуратурах и школах, сообщил BNS представитель департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Также вновь сообщалось, что взрывное устройство находится в редакции информационного портала "15min".

По словам Матониса, полиции Вильнюсского округа сообщили, что во всех школах, аэропортах и ​​во всех прокуратурах заложены взрывные устройства.

Окружные суды Вильнюса и Каунаса также получили сообщения о наличии в них взрывчатки и сообщили об этом в полицию.

"Сотрудники полиции объехали все места", - сказал Матонис.

Сообщения о взрывных устройствах в Литве также поступали в понедельник и вторник. После получения информации по электронной почте в понедельник о возможном взрывном устройстве в неустановленном литовском аэропорту пассажиров всех аэропортов страны из них эвакуировали. Информация не подтвердилась.

Ложные сообщения о взрывных устройствах поступили в одну вильнюсскую школу и в столичный муниципалитет в понедельник, а во вторник - в редакцию новостного портала "15min".

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