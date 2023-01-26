В Литве массово сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, аэропортах и школах

Также вновь сообщалось, что взрывное устройство находится в редакции информационного портала "15min".

По словам Матониса, полиции Вильнюсского округа сообщили, что во всех школах, аэропортах и ​​во всех прокуратурах заложены взрывные устройства.

Окружные суды Вильнюса и Каунаса также получили сообщения о наличии в них взрывчатки и сообщили об этом в полицию.

"Сотрудники полиции объехали все места", - сказал Матонис.

Сообщения о взрывных устройствах в Литве также поступали в понедельник и вторник. После получения информации по электронной почте в понедельник о возможном взрывном устройстве в неустановленном литовском аэропорту пассажиров всех аэропортов страны из них эвакуировали. Информация не подтвердилась.

Ложные сообщения о взрывных устройствах поступили в одну вильнюсскую школу и в столичный муниципалитет в понедельник, а во вторник - в редакцию новостного портала "15min".