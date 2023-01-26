Ночью над Украиной сбиты 24 дрона-камикадзе

Дроны запускались с восточного побережья Азовского моря.

"Все 24 уничтожили отряды зенитных ракетных комплексов, авиация истребителей, группы мобильного огня в сотрудничестве с другими структурами", - говорится в сообщении.

Большинство дронов сбиты в государственной зоне ответственности "Центр". Военная администрация Киева сообщает, что над столицей и ее окрестностями были сбиты 15 дронов, жертв и разрушений в инфраструктуре нет.

Большое количество дронов сбито над Запорожьем и Днепропетровской областью, один и над Николаевским округом, однако зона тревоги двинулась и на север и была объявлена в Черкассах. Впоследствии стало известно о защитных работах в Киеве.

Утром в четверг в восточных и южных регионах Украины вновь объявлена тревога.

Несколько Telegram-каналов и СМИ сообщают о возможном запуске российских крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков в регионе Каспийского моря.

Telegram-каналы Харькова, Николаева и Одессы сообщают, что в этих городах и районах из-за угрозы ракетного удара срочно отключается электричество.

В Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях действует противовоздушная оборона и слышны взрывы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сбиты первые вражеские ракеты.