Что женщинам действительно нравится в сексе? Все не так, как в фильмах

Не всем женщинам нравится классика с долгой прелюдией и прикосновениями, как из учебника по сексу. Каждая женщина уникальна. Чтобы секс был великолепным, партнеру нужно знать правила игры, что означает - знать тела друг друга и то, что кому нравится.

Естественно, один в поле не воин, поэтому женщинам тоже нужно говорить и рассказывать, где прикосновения лучше, а какие участки тела не такие эрогенные, как сказано в книгах. Ваша цель одна - доставить удовольствие другому человеку, чтобы получить его самому. Чем откровеннее разговоры, тем лучше секс.

Мужчина любит и вожделеет глазами. То же самое и с женщинами. Высокие каблуки, чулки и духи - мужчины это ценят. Но что женщина иногда получает взамен? В постели не сняты носки, а интимная зона неухоженная.

Не всем нравится заниматься любовью с мужчиной, который выглядит как ковбой, неделями скитавшийся по прериям. Женщины также большие визуалы. И, например, неухоженные ногти - не просто некрасиво, но и негигиенично, поскольку пальцы нередко обязательный инструмент в доставлении сексуального наслаждения.

Женщины далеко не всегда достигают оргазма. На самом деле есть женщины, которые испытывают оргазм очень редко, некоторые его симулируют, а другие и не скрывают, что не испытывают ничего подобного.

Но если женщина не достигла оргазма, мужчина не должен чувствовать себя виноватым.

Лучше женщине просто откровенно говорить о том, как она достигает оргазма, какие зоны наиболее чувствительны. Конечно, лучше всего, если партнерша покажет, что делать, чтобы она попала в пространство наслаждения. Иногда сам половой акт даже не нужен, достаточно стимуляции пальцами или орального секса. Все женщины разные.

Ложь из порно: если женщина не кричит от наслаждения, то мужчина не выполнил задачу. Женщины во время секса часто не издают ни звука, так как концентрируются на оргазме, которого хотят достичь. Женщины, которые во время секса хранят молчание, даже если ранее они довольно громко выражали свои чувства, почти всегда очень близки к оргазму. Задача мужчины в этот момент - ничего не спрашивать и не останавливаться.