Видео ⟩ Даугавпилсская региональная больница находится на грани банкротства

Даугавпилсская региональная больница, крупнейшая больница Латгальского региона, в день принимая около 100 пациентов. В настоящее время долг больницы вырос до 1,5 миллиона евро.

На это повлияла инфляция, рост цен на медицинские услуги и лекарства, пояснил руководитель больницы Григорий Семенов.

"Это, к сожалению, началось в прошлом году, до этого момента, в течение последних трех лет, удалось стабилизировать наше положение, и ежемесячные расходы мы смогли обеспечить с текущим денежным потоком", - комментирует ситуацию Семенов.

На плановые услуги будут расти очереди, так как снижаются квоты. Оплачивать услугу придется пациентам, поясняет руководитель больницы.

До 1 апреля должен быть готовый план действий, как эта и другие больницы будут работать в следующие девять месяцев. В противном случае Даугавпилсская региональная больница осенью будет вынуждена закрыть двери.

"Мы считаемся с финансами, что если ситуация не изменится, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, возможно, в августе, сентябре этого года, мы могли бы обанкротиться", - отмечает Семенов.

До момента разработки плана действий ясно установлено, что неприкосновенны служба неотложной медицинской помощи (NMPD), онкология, лечение детей. Но за другие услуги возможно придется платить пациентам.

Видео: сюжет Латвийского Телевидения