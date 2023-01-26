Даугавпилсская региональная больница находится на грани банкротства, если до осени не будет найдено дополнительное финансирование. В этом году латвийским больницам присвоено на треть меньше средств, сообщает программа "Дневные новости" Латвийского Телевидения.
Видео ⟩ Даугавпилсская региональная больница находится на грани банкротства
Даугавпилсская региональная больница, крупнейшая больница Латгальского региона, в день принимая около 100 пациентов. В настоящее время долг больницы вырос до 1,5 миллиона евро.
На это повлияла инфляция, рост цен на медицинские услуги и лекарства, пояснил руководитель больницы Григорий Семенов.
"Это, к сожалению, началось в прошлом году, до этого момента, в течение последних трех лет, удалось стабилизировать наше положение, и ежемесячные расходы мы смогли обеспечить с текущим денежным потоком", - комментирует ситуацию Семенов.
На плановые услуги будут расти очереди, так как снижаются квоты. Оплачивать услугу придется пациентам, поясняет руководитель больницы.
До 1 апреля должен быть готовый план действий, как эта и другие больницы будут работать в следующие девять месяцев. В противном случае Даугавпилсская региональная больница осенью будет вынуждена закрыть двери.
"Мы считаемся с финансами, что если ситуация не изменится, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, возможно, в августе, сентябре этого года, мы могли бы обанкротиться", - отмечает Семенов.
До момента разработки плана действий ясно установлено, что неприкосновенны служба неотложной медицинской помощи (NMPD), онкология, лечение детей. Но за другие услуги возможно придется платить пациентам.
Видео: сюжет Латвийского Телевидения
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