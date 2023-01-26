Зеленский: "Путин для меня никто, переговоров с ним не будет"

Как отметил украинский лидер, Путин для него сегодня "никто", признав, что он не понимает, "кто в России принимает решения".

Хотя Москва постоянно говорит о мире, она лжет, потому что одновременно стреляет в Украину ракетами, сказал Зеленский.

На вопрос, может ли помочь решить войну встреча с Путиным, Зеленский ответил:

"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России".

В то же время Зеленский подчеркнул, что его приоритетом номер один является сохранение жизни украинцев в этой несправедливой войне, которую развязал режим Путина.

"Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать - если они уйдут из нашей страны, война закончится. Вот и все", - добавил президент Украины.

Комментируя разговоры о концентрации российских войск, Зеленский сказал, что в последние дни было несколько сильных ударов и атак и для украинских сил очень важно, чтобы у них были оборонительные мощности.

"Все зависит от того, насколько мы сможем их удержать. На востоке они двигаются вперед и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им плевать на это. Они не считают своих людей. Это факт. Мы их считаем. Но у нас нет точных чисел. На их стороне жертв намного больше. Исходя из того, что мы видели и считали, на их стороне тысячи погибших, они просто бросают их", - сказал Зеленский.