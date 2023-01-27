Два рецепта кофе на овсяном молоке, которые стоит попробовать

"Добавление большего количества растительных продуктов в повседневный рацион, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье, побуждает многих людей пробовать не только мясные, но и молочные альтернативы - напитки на растительной основе являются одними из них. Напитки на растительной основе подойдут не только для приготовления кофе и какао, но и для оладий, каш, различных десертов, выпечки и даже для приготовления горячих блюд. Вам просто нужно выбрать овсяный напиток в соответствии с потребностями, например, овсяный напиток со вкусом шоколада для сухих завтраков, или обычный вариант овсяного напитка с нейтральным вкусом в качестве ингредиента для соусов", - говорит менеджер IKEA Latvija Олег Сорочинс.