Латте, смузи и множество других напитков и блюд можно вкусно приготовить с альтернативой молоку, такой как овсяные напитки. Альтернативные продукты на растительной основе становятся все более популярными: их широко используют и в кафе - капучино с овсяным напитком - новая классика. Во время Veganuary (веганский месяц) бариста призывает попробовать напитки на растительной основе и делится несколькими хитростями, которые сделают ваши кофейные напитки особенно вкусными.
Два рецепта кофе на овсяном молоке, которые стоит попробовать
"Выбирая кофе с овсяным напитком, мы делаем вкусный и полезный выбор как для себя, так и для планеты. Самым старым известным напитком на растительной основе является соевый напиток, но, говоря о кофейной промышленности, самым популярным выбором и королем растительного молока, безусловно, является овсяный напиток. Овсяный напиток также является одним из новейших заменителей молока в мире, который появился примерно в 1990-х годах. Он был представлен шведским ученым в отрасли пищевой промышленности во время исследования непереносимости лактозы и устойчивого производства продуктов питания. И в последние годы популярность овсяного напитка во всем мире росла невообразимыми темпами", - подчеркивает менеджер специализированных кафе, профессионал и любитель кофе Катрина Видениеце.
Она добавляет, что благодаря естественному нейтральному вкусу и приятной сливочной и шелковистой текстуре овсяный напиток является отличным выбором для чашечки кофе. Кроме того, овсяный напиток очень удобен и легко пенится, что является важным условием для приготовления отличного капучино с красивым рисунком.
Профессионал и любитель кофе Катрина Видениеце предлагает попробовать два рецепта кофе с использованием овсяных напитков:
Флэт Уайт с овсяным напитком
Флэт уайт - популярный кофейный напиток в кафе и отличная альтернатива знаменитому в Латвии уайт кофе или кофе с молоком. Когда вы будете пить кофейный напиток флэт уайт, вы почувствуете ярко выраженный кофейный вкус, который прекрасно дополняется приятным кремовым вкусом овсяного напитка.
Вам понадобится:
- 1 чашка эспрессо (40-50 мл, приготовленная в кофемашине, кофейнике для мокко или френч-прессе);
- овсяный напиток IKEA (100-120 мл);
- вспениватель.
Рекомендуемый объем чашки: 150-200 мл.
Приготовление:
- Приготовьте двойной эспрессо (около 40-50 мл) с помощью кофемашины, кофейника для мокко или френч-пресса для приготовления кофе. Если вы используете френч-пресс, насыпьте в емкость 10-12 граммов кофе, залейте 80 граммами горячей воды. Подождите 4 минуты, затем перемешайте кофе, нажмите на пресс и налейте кофе в чашку.
- Подогрейте и взбейте овсяный напиток (используйте 100-120 мл). Подогрейте максимум до 60-65 °C и напиток должен увеличиться в объеме на треть при пенообразовании! Вспенивая овсяный напиток, старайтесь делать это равномерно, чтобы получить шелковистую и блестящую текстуру, без больших пузырьков!
- Совет: овсяный напиток можно легко взбить с помощью френч-пресса или пенообразователя. Сначала нагрейте жидкость максимум до 65 °C. Затем, если вы используете френч-пресс, перелейте напиток в стакан и быстро двигайте кончик стакана вверх-вниз, таким образом в напиток попадет воздух, что сделает овсяный напиток более воздушным и шелковистым по консистенции. Если вы используете пенообразователь IKEA, совершайте движения вверх-вниз, равномерно взбивая напиток.
- Налейте свежевзбитый напиток в кофе, и ваша чашка Флэт Уайт готова!
Домашний мокко с шоколадно-овсяным напитком
Мокко - шоколадный, изначально теплый кофейный напиток, который легко приготовить из овсяного напитка с шоколадным вкусом. В напитке идеально чувствуется горечь кофе, сладость шоколада и сливочная текстура овсяного напитка. Хотя оригинальный мокко готовится из эспрессо, какао и молока, овсяный напиток со вкусом шоколада - отличный способ приготовить отличный мокко проще и в домашних условиях. Вам даже не обязательно использовать эспрессо - у мокко будет прекрасный вкус черного кофе, и не стесняйтесь экспериментировать с пропорциями, чтобы получить напиток, который вам нравится больше всего.
Чем больше кофе вы используете, тем кофейнее и горче будет напиток, чем больше шоколада вы используете, тем слаще он будет.
Вам понадобится:
- овсяный напиток IKEA со вкусом шоколада (250 мл);
- эспрессо или кофе, приготовленный доступным вам способом (80-100 мл);
- вспениватель;
- по желанию: корица, шоколадная стружка.
Рекомендуемый объем чашки: 300-350 мл.
Приготовление:
- Заварите кофе удобным для вас способом (около 80-100 мл)
- Взбейте овсяный напиток до температуры максимум 60 °C, взбейте его равномерно, чтобы образовалась шелковистая и блестящая текстура, без больших пузырьков (около 250 мл)
- Налейте свежезаваренный кофе в чашку и полейте свежевзбитым шоколадно-овсяным напитком
- Если вы хотите настоящий зимний напиток, то украсьте его корицей и/или шоколадной стружкой
- Совет: мокко - отличный напиток даже летом. Положите в бокал лед, налейте кофе и холодный шоколадно-овсяный напиток, перемешайте, и ваш летний мокко - шоколадный и освежающий - готов!
"Добавление большего количества растительных продуктов в повседневный рацион, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье, побуждает многих людей пробовать не только мясные, но и молочные альтернативы - напитки на растительной основе являются одними из них. Напитки на растительной основе подойдут не только для приготовления кофе и какао, но и для оладий, каш, различных десертов, выпечки и даже для приготовления горячих блюд. Вам просто нужно выбрать овсяный напиток в соответствии с потребностями, например, овсяный напиток со вкусом шоколада для сухих завтраков, или обычный вариант овсяного напитка с нейтральным вкусом в качестве ингредиента для соусов", - говорит менеджер IKEA Latvija Олег Сорочинс.
В дополнение к более известным альтернативам на растительной основе, таким как вегетарианские и растительные шарики, вегетарианские хот-доги и веганское мороженое, компания в одной из последних новостей заявила о выпуске доступных по стоимости овсяных напитков, которые идут с древесными вкусами, включая овсяное напиток с шоколадом и, конечно же, вариант для любителей кофе. Представитель компании добавляет, что кофе - это еще и качество, и устойчивое развитие.
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