В Риге полиция задержала наркокурьеров с чемоданами марихуаны

Государственная полиция получила информацию о курьерах, перевозивших наркотические вещества из Испании в Эстонию. В ходе следствия их личности были установлены.

20 января сотрудники правоохранительных органов на Рижском автовокзале задержали первого курьера - гражданина Латвии.

В его чемодане нашли 2,5 килограмма марихуаны. При обыске в его доме было обнаружено еще десять граммов кокаина.

На следующий день, 21 января, на Рижском автовокзале был задержан еще один курьер - гражданин Эстонии, в его чемодане также нашли 2,5 килограмма марихуаны.

Полиция считает, что в момент ареста мужчины направлялись из Испании в Эстонию и должны были пересесть на другой автобус в Латвии.

Гражданин Латвии ранее попадал в поле зрения полиции в связи с экономическими преступлениями, а другой мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что эти лица долгое время занимались перевозкой наркотиков из Испании и Эстонии, получая за это денежное вознаграждение.

Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.