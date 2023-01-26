На прошлой неделе Государственная полиция задержала на Рижском автовокзале двух мужчин, в дорожных чемоданах которых было обнаружено в общей сложности пять килограммов марихуаны, а в квартире одного мужчины также был обнаружен кокаин.
В Риге полиция задержала наркокурьеров с чемоданами марихуаны
Государственная полиция получила информацию о курьерах, перевозивших наркотические вещества из Испании в Эстонию. В ходе следствия их личности были установлены.
20 января сотрудники правоохранительных органов на Рижском автовокзале задержали первого курьера - гражданина Латвии.
В его чемодане нашли 2,5 килограмма марихуаны. При обыске в его доме было обнаружено еще десять граммов кокаина.
На следующий день, 21 января, на Рижском автовокзале был задержан еще один курьер - гражданин Эстонии, в его чемодане также нашли 2,5 килограмма марихуаны.
Полиция считает, что в момент ареста мужчины направлялись из Испании в Эстонию и должны были пересесть на другой автобус в Латвии.
Гражданин Латвии ранее попадал в поле зрения полиции в связи с экономическими преступлениями, а другой мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.
Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что эти лица долгое время занимались перевозкой наркотиков из Испании и Эстонии, получая за это денежное вознаграждение.
Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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