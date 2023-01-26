Нападение на церкви в Испании: один человек погиб. Нападавший ожидал депортации

Полиция сообщила об аресте подозреваемого. Его имя не называется, сообщается лишь, что это 25-летний марокканец, получивший уведомление о депортации из Испании еще в июне прошлого года.

В среду вечером он напал на священника церкви Сан-Исидро в портовом городе Альхесирас в Андалусии, который попытался спастись бегством, но был тяжело ранен прямо на площади перед церковью.

Затем нападавший направился к находящейся неподалеку приходской церкви Нуэстра Сеньора де Ла Пальма, где напал на привратника и нанес ему смертельные ранения.

Церковь Сан Исидро Фото: Getty Images

"Мгновением позже нападавший был обезоружен и арестован, и в настоящее время находится под стражей в полиции", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Испании.

Местные СМИ сообщили, что еще три человека получили ранения, однако полиция эти сведения не подтвердила.

Цветы на площади Фото: Getty Images