Возможное мошенничество в ДУ: заместителю ректора запрещено выезжать из страны

Кудиньш сообщил агентству LETA, что давал показания и никак не препятствовал следствию во время обыска. Во вторник, 24 января, в 7 часов утра, когда начался обыск, у Кудиньша изъяли мобильный телефон и другое электронное оборудование. В ходе обыска полиция искала документы, связанные с этим делом, но ничего не нашла - ни дома, ни на рабочем месте.

Кудиньша отпустили в среду, 25 января, и в качестве меры пресечения запретили выезжать из страны без согласования. Сегодня во второй половине дня Кудиньш смог общаться по телефону.

"Мне не запрещено занимать должности, я могу продолжать работать. Мне не разрешено участвовать в принятии решений, связанных с проектами ЕС, упомянутыми в уголовном деле, но все эти проекты уже завершены в течение прошлого года", - сказал Кудиньш.

Расследование касается в общей сложности четырех проектов ЕС. На вопрос о других лицах, задержанных для дачи показаний, Кудиньш отметил, что не знает, кто эти люди, и подчеркнул, что они не из ДУ.

Как сообщалось, управление по экономическим преступлениям Государственной полиции в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO) расследует дело о возможном мошенничестве со средствами из Социального фонда ЕС в размере 600 000 евро.

Всего было задержано четыре человека.