США признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией и ввели санкции против связанных с ней компаний

Кирби показал кадры, на которых, как утверждает, видны вагоны, перевозящие оружие Фото: Getty Images

Новое обозначение ЧВК "Вагнер" позволит правительству США применять более широкие санкции против группировки, которая воюет в Украине, а также в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике.

По словам Кирби, в настоящее время в Украине насчитывается около 50 тысяч наемников "Вагнера", а около 80% бойцов были набраны из тюрем.

За время войны в Украине "Вагнер" фактически стал конкурировать с регулярными вооруженными силами России. Это привело к "росту напряженности" между российскими чиновниками и основателем "Вагнера", бизнесменом Евгением Пригожиным, считают в США.

Вопреки законам

Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах российским законодательством не предусмотрено.

Статья 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы за создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом.

В 2018 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что "де юре у нас нет таких юридических лиц, как частные военные компании".

В сентябре 2022 года Пригожин впервые публично заявил, что он является организатором и управляет ЧВК "Вагнер", хотя ранее многократно успешно оспаривал аналогичные утверждения СМИ в судах.

13 января минобороны России в своей сводке впервые упомянуло ЧВК "Вагнер", признав его заслуги во взятии Соледара.

"Вагнер" при этом не подчиняется минобороны. Об этом говорилось, в частности, в ответе начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова депутату Мосгордумы Евгению Ступину.

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