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Видео ⟩ В Межапарке начнут вырубать опасные тополя

rus.tvnet.lv
В Межапарке начнут вырубать опасные тополя
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Межапарк
Межапарк Фото: Zane Bitere/LETA

В этом году компания Rīgas meži планирует провести масштабные работы по уходу в лесу парка культуры и отдыха Mežaparks и его окрестностях, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Dienas ziņas.

В Межапарке и на кладбище Саркандаугава планируется спилить тополя, которые стали опасными и  подготовить почву для посадки новых деревьев.

Работы планируется осуществить с середины февраля по апрель. Жителей и посетителей территории просят соблюдать требования безопасности и ограничения передвижения при валке деревьев.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)

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