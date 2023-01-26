В этом году компания Rīgas meži планирует провести масштабные работы по уходу в лесу парка культуры и отдыха Mežaparks и его окрестностях, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Dienas ziņas.
Видео ⟩ В Межапарке начнут вырубать опасные тополя
В Межапарке начнут вырубать опасные тополя
В Межапарке и на кладбище Саркандаугава планируется спилить тополя, которые стали опасными и подготовить почву для посадки новых деревьев.
Работы планируется осуществить с середины февраля по апрель. Жителей и посетителей территории просят соблюдать требования безопасности и ограничения передвижения при валке деревьев.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)
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