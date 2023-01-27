Экс-разведчик назвал три места, где в случае опасности может спрятаться Путин

По его словам, на территории России есть несколько секретных объектов, принадлежащих различным госструктурам, одна не все они пригодны для длительного проживания.

Один из бункеров, по словам Жирнова, находится непосредственно под Кремлем. Он был построен во времена Сталина, более того, инженеры того времени создали и отдельную линию метро, чтобы Сталин в случае необходимости мог без помех покинуть Кремль.

В Москве находится и другой секретный бункер "Раменки-43", принадлежащий Министерству обороны России.

Жирнов также рассказал, что один из бункеров создан в резиденции Путина в подмосковном Ново-Огарево.