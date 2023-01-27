Фото ⟩ Министр обороны Эстонии попал в аварию: его автомобиль сбил лося

"На пути в Пярну, чтобы понаблюдать за маневрами Кайтселийта, и вдруг – бах! В столкновении автомобиля с лосем пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, скорее всего, спишут, но, к счастью, в машине все живы!" – написал в публикации Ханно Певкур.

"Очень печальное происшествие! Лось просто вышел перед нами. У водителя не было возможности свернуть куда-либо. К сожалению, животное погибло", – сказал Певкур Postimees.

"Лось, вероятно, отлетел от нашей машины вверх, а затем попал под другую машину на встречной полосе. К счастью, все выжили – это самое главное. Кроме лося, к сожалению", – сказал министр.

По словам Певкура, особой благодарности заслуживают охотники Лихула, которые очень быстро отреагировали на происшествие. "Хочу похвалить охотников Лихула, они были очень оперативны и быстры, быстро прибыли и забрали животное с собой", – признал Певкур.

Министр обороны направлялся в Пярну, чтобы посмотреть маневры Кайтселийта. Первоначальный план рухнул, однако вскоре с помощью Кайтселийта министр смог уехать в Пярну на другой машине.

Судьба машины, столкнувшейся с лосем, непонятна. Однако, скорее всего, автомобиль будет списан. "Буксир заберет его и отвезет обратно в Таллинн. Нужно оценить, можно ли восстановить автомобиль или он будет списан – я не могу дать эту оценку. На первый взгляд, я бы сказал, что восстановить его сложно. Дорожное ограждение тоже сломано", – сказал Певкур.