Женщина пыталась получить пенсию недееспособного отца, но попала в бюрократический лабиринт

15 лет назад отец Вероники Николай пережил несчастный случай, упав с большой высоты. За полученной травмой головы вскоре последовали инфаркт и инсульт.

Вероника рассказала, что в декабре прошлого года у отца закончился срок действия банковской карты. Это был единственный способ, как получить пенсию.

"Ранее держателем карты была мама. Так как и она человек с довольно слабым здоровьем, в тот момент она была в больнице, я обратилась в сиротский суд, чтобы меня наделили полномочиями быть держателем карты", - рассказала Вероника.

Сотрудница Swedbank просьбу Вероники не удовлетворила, заявив, что данные сиротским судом полномочия некорректны. Банк предложил два варианта - обращаться к нотариусу, чтобы получить легитимные полномочия, или же везти в банк отца с матерью.

Вероника обратилась к нотариусу, где узнала, что во время оформления документа должны присутствовать три приглашенных лица, которые не являются родственниками и подписью могут подтвердить документ, дав ему юридическую силу. Ни среди соседей, ни среди коллег Веронике не удалось найти необходимое количество человек.

Дочь Николая решила рисковать и вместе с мужем, матерью и прикованным к кровати отцом проделала путь длиной в 12 километров в ближайший филиал Swedbank в Цесисе. Как выяснилось позже, риск себя не оправдал.

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