Нил Ушаков: уход Элксниньша не отразится на работе "Согласия"

Но насколько серьезен этот урон для политической силы?

"С одной стороны, в тех обстоятельствах, в которых находится партия, даже уход такого коллеги, как Андрей Элксниньш, уже плюс-минус без разницы, потому что главный вопрос – будем ли мы способны собраться вместе, убрать в сторону личные амбиции или обиды и начать работать в соответствии с названием партии", – отмечает Ушаков.

Если конгресс провалится

Что будет, если согласия не удастся добиться? Ушаков не спешит отвечать на этот вопрос: "Давайте еще немножко поборемся".

Нил Ушаков говорит, что главное – ярко выраженная командная работа, "которая показывает всем, кто в партии остается". Но также здесь допустима частичная ротация, чтобы "сохранить в управлении людей с большим опытом и включить новых наших коллег".

Но разумно ли идти дальше с лидерами, которые "проиграли выборы"? Ушаков подчеркивает: эти люди делали все, чтобы партия победила.

"У нас есть набор людей с опытом, с репутацией, с возможностью работать. И мы должны сохранить всех, кто готов идти дальше", – говорит политик.