До конгресса партии "Согласие" остается один день - он пройдет в субботу, 28 января. Накануне мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш объявил о том, что покидает партию. Депутат Европарламента, один из лидеров "Согласия" Нил Ушаков сказал "Чайке", что это – решение Элксниньша и что в партии сейчас есть более важные вопросы, которые нужно решить для сохранения политической силы.
Нил Ушаков: уход Элксниньша не отразится на работе "Согласия"
О выходе Элксниньша из партии
"Мы оцениваем решение Андрея Элксниньша как открытое и честное. Он не скрывал своего отношения к происходящему. Это человек, с которым я проработал много лет, и я желаю ему успехов на посту председателя Даугавпилсской городской думы и в работе на благо жителей города", – говорит Нил Ушаков.
Об изменениях
По словам Ушакова, в "Согласии" в данный момент происходят большие изменения.
"Сейчас последний день перед конгрессом, когда мы можем консультироваться и спасти партию, проводя необходимые реформы. Сохранение партии важно для защиты интересов избирателей, помощи",
– говорит Ушаков и не отрицает, что если партию сохранить не удастся, это будет делать кто-то другой.
Говорить о том, будет ли представлено "Согласие" в регионах и Латвии, пока также трудно – "увидим после конгресса", говорит Ушаков.
Резекне – следующий город?
В эфире "Домской площади" Нила Ушакова спросили, какова вероятность того, что примеру Даугавпилса последует и Резекне?
Ушаков отшутился, что "до конгресса еще целый день. Трудно сказать".
Но насколько серьезен этот урон для политической силы?
"С одной стороны, в тех обстоятельствах, в которых находится партия, даже уход такого коллеги, как Андрей Элксниньш, уже плюс-минус без разницы, потому что главный вопрос – будем ли мы способны собраться вместе, убрать в сторону личные амбиции или обиды и начать работать в соответствии с названием партии", – отмечает Ушаков.
Если конгресс провалится
Что будет, если согласия не удастся добиться? Ушаков не спешит отвечать на этот вопрос: "Давайте еще немножко поборемся".
Нил Ушаков говорит, что главное – ярко выраженная командная работа, "которая показывает всем, кто в партии остается". Но также здесь допустима частичная ротация, чтобы "сохранить в управлении людей с большим опытом и включить новых наших коллег".
Но разумно ли идти дальше с лидерами, которые "проиграли выборы"? Ушаков подчеркивает: эти люди делали все, чтобы партия победила.
"У нас есть набор людей с опытом, с репутацией, с возможностью работать. И мы должны сохранить всех, кто готов идти дальше", – говорит политик.
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