Столица как индикатор ошибок: почему Рига отстает от Таллинна и Вильнюса?

В конце прошлого года экономист Банка Латвии Олег Красноперов опубликовал исследование о Риге "Готовы ли мы к следующим 820 годам? Ищем ключи от рижского рая". Основные выводы - в Риге многие экономические показатели растут быстрее, чем в среднем по стране, например, ВВП на душу населения в столице даже в два раза выше, чем во многих других регионах страны.

Однако оказывается, что в Таллинне и Вильнюсе все происходит быстрее, макроэкономические показатели еще лучше. Каковы причины?

В вопросах безопасности и доверия рижане сильно отстают от жителей Таллинна и Вильнюса, и это не способствует желанию оставаться в столице.

Хуже всего то, что оценки по отдельным позициям со временем ухудшаются.

Вторым важным показателем является городская среда и жилье, и в этом разделе Рига тоже отстает.

Рига и Рижский регион производят более 60% ВВП страны. Это значит, что все ошибки, допущенные в Латвии, ярче всего проявляются в Риге.

Возникает вопрос, почему люди не переезжают из регионов в Ригу, если они могут лучше зарабатывать. Проблема в том, что, хотя Рига является крупнейшим донором фонда выравнивания самоуправлений, она также считается едва ли не самым непривлекательным для жизни городом в Латвии. Людям больше нравятся Лиепая, Валмиера, Вентспилс, Елгава. Однако и в названных городах число жителей не растет.

Получается, что единственным решением является разработка и реализация долгосрочной демографической политики.