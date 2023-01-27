Если сравнивать столицы стран Балтии, то Рига отличается самой убедительной потерей населения с момента восстановления независимости Латвии, в то время как столицы Литвы и Эстонии смогли остановить убыль. В Таллинне это стало возможным уже после 2005 года, а в Вильнюсе - после 2012 года, свидетельствуют данные эксперта Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Херманиса, пишет Diena.
Столица как индикатор ошибок: почему Рига отстает от Таллинна и Вильнюса?
В конце прошлого года экономист Банка Латвии Олег Красноперов опубликовал исследование о Риге "Готовы ли мы к следующим 820 годам? Ищем ключи от рижского рая". Основные выводы - в Риге многие экономические показатели растут быстрее, чем в среднем по стране, например, ВВП на душу населения в столице даже в два раза выше, чем во многих других регионах страны.
Однако оказывается, что в Таллинне и Вильнюсе все происходит быстрее, макроэкономические показатели еще лучше. Каковы причины?
В вопросах безопасности и доверия рижане сильно отстают от жителей Таллинна и Вильнюса, и это не способствует желанию оставаться в столице.
Хуже всего то, что оценки по отдельным позициям со временем ухудшаются.
Вторым важным показателем является городская среда и жилье, и в этом разделе Рига тоже отстает.
Рига и Рижский регион производят более 60% ВВП страны. Это значит, что все ошибки, допущенные в Латвии, ярче всего проявляются в Риге.
Возникает вопрос, почему люди не переезжают из регионов в Ригу, если они могут лучше зарабатывать. Проблема в том, что, хотя Рига является крупнейшим донором фонда выравнивания самоуправлений, она также считается едва ли не самым непривлекательным для жизни городом в Латвии. Людям больше нравятся Лиепая, Валмиера, Вентспилс, Елгава. Однако и в названных городах число жителей не растет.
Получается, что единственным решением является разработка и реализация долгосрочной демографической политики.
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