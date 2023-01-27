В Новом Орлеане, США, застрелен 30-летний латвиец, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на американские СМИ.
Видео ⟩ В Новом Орлеане застрелен латвиец. Полиция просит отозваться всех, кто его знает
По информации полиции города, мужчину зовут Янис Гайлис.
Полиция сообщила, что латвиец был застрелен неподалеку от заброшенного многоквартирного комплекса. В него выстрелили несколько раз.
Прохожий обнаружил тело 17 января в 12:36 и вызвал полицию. Погибший скончался на месте происшествия.
Правоохранительные органы утверждают, что латвиец проживал в Новом Орлеане уже на протяжении нескольких месяцев, однако больше информации им недоступно. Стражи порядка просят всех, кто может опознать Яниса, созвониться с детективом отдела убийств департамента полиции Нового Орлеана Уолтером Эдмондоном или сообщить в полицию Нового Орлеана.
"Нам необходима помощь общественности", - сказал на пресс-конференции капитан отдела убийств департамента полиции Нового Орлеана Кевин Бернс.
По словам Бернса, в отделе убийств работают над тем, чтобы найти друзей или родственников Гайлиса, а также соседей или предпринимателей, которые могли быть знакомы с жертвой или стали очевидцами преступления.
СМИ Нового Орлеана указывают, что латвиец был не единственной жертвой.
15 января стражи порядка нашли в сгоревшем деревянном сарае тело 64-летнего мужчины. Изначально считалось, что он погиб в результате пожара, однако затем полиция переквалифицировала дело в убийство.
На этом таинственные случаи смертей в Новом Орлеане не заканчиваются.
25 января полиция сообщила, что днем во вторник неизвестный застрелил 51-летнего мужчину. Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице.
В полиции заявляют, что идентифицировали возможного стрелка и вызвали команду SWAT в указанное место, однако его там не было.
Согласно данным полиции Нового Орлеана, в этом году в городе было зарегистрировано уже 20 убийств. В 2022 году за тот же период времени было совершено 19 убийств.
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