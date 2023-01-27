Домбровскис: в этой геополитической ситуации работа правительства очень важна

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, сегодня на встрече с Домбровскисом обсуждался широкий круг вопросов, в том числе проект бюджета Латвии на этот год и цель всеобщей экономической трансформации. Также говорилось о том, насколько важно, чтобы весь ЕС продолжал поддерживать Украину.

Обсуждались и вызовы, стоящие перед ЕС в экономической сфере, ведь "все мы ощущаем последствия российской войны в инфляции". Также обсуждалось, как улучшить трансатлантические связи Европы.

Домбровскис поблагодарил Латвию за то, что она является одной из самых активных стран по поддержке Украины.

Комментируя дальнейшее развитие инфляции, Домбровскис сказал, что "пик инфляции был достигнут в конце прошлого года, и можно прогнозировать постепенное снижение инфляции".