Во вторник, 24 января, незадолго до 1:00, во время патрулирования сотрудники Рижской муниципальной полиции услышали голос человека, зовущего на помощь, после чего обнаружили, что молодой человек оказался в воде до подмышек в Городском канале и не мог выбраться самостоятельно.
Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца
Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца
Реагируя на ситуацию, один из полицейских протянул человеку в воде рабочую дубинку, за которую он смог уцепиться и выползти из воды.
В ходе разговора выяснилось, что мужчина - 24-летний иностранный гражданин. Также было очевидно, что человек употребил алкогольные напитки, что он подтвердил позже в разговоре.
Для выяснения состояния здоровья мужчины на место прибыла бригада неотложной медицинской помощи, врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.
RPP призывает жителей быть очень осторожными и не ходить без надобности по краям водоемов и не разрешать это делать своим детям, ведь лед там тоже очень скользкий и можно случайно поскользнуться и упасть в воду.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова