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Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца

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Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца
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Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца
Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Во вторник, 24 января, незадолго до 1:00, во время патрулирования сотрудники Рижской муниципальной полиции услышали голос человека, зовущего на помощь, после чего обнаружили, что молодой человек оказался в воде до подмышек в Городском канале и не мог выбраться самостоятельно.

Реагируя на ситуацию, один из полицейских протянул человеку в воде рабочую дубинку, за которую он смог уцепиться и выползти из воды.

В ходе разговора выяснилось, что мужчина - 24-летний иностранный гражданин. Также было очевидно, что человек употребил алкогольные напитки, что он подтвердил позже в разговоре.

Для выяснения состояния здоровья мужчины на место прибыла бригада неотложной медицинской помощи, врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.

RPP призывает жителей быть очень осторожными и не ходить без надобности по краям водоемов и не разрешать это делать своим детям, ведь лед там тоже очень скользкий и можно случайно поскользнуться и упасть в воду.

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