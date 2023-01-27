Из Городского канала в центре Риги вытащили упавшего в воду иностранца

Реагируя на ситуацию, один из полицейских протянул человеку в воде рабочую дубинку, за которую он смог уцепиться и выползти из воды.

В ходе разговора выяснилось, что мужчина - 24-летний иностранный гражданин. Также было очевидно, что человек употребил алкогольные напитки, что он подтвердил позже в разговоре.

Для выяснения состояния здоровья мужчины на место прибыла бригада неотложной медицинской помощи, врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.

RPP призывает жителей быть очень осторожными и не ходить без надобности по краям водоемов и не разрешать это делать своим детям, ведь лед там тоже очень скользкий и можно случайно поскользнуться и упасть в воду.