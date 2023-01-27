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Фото ⟩ Стрельба в Иерусалиме: погибли семь человек

rus.tvnet.lv
Стрельба в Иерусалиме: погибли семь человек
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В Иерусалиме рядом с синагогой открыли стрельбу, в результате убиты семь человек, еще 10 получили ранения, пишет "Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания Ynetnews, погибли семь человек, ранения получили 12.

The Jerusalem Post пишет, что нападавший был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. О его личности пока ничего не сообщается.

Нападение произошло в еврейском районе Восточного Иерусалима. Израильские СМИ называют произошедшее терактом.

Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, он находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам войны с Иорданией в 1967 году.

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