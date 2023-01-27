Фото ⟩ Стрельба в Иерусалиме: погибли семь человек

По данным издания Ynetnews, погибли семь человек, ранения получили 12.

The Jerusalem Post пишет, что нападавший был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. О его личности пока ничего не сообщается.

Нападение произошло в еврейском районе Восточного Иерусалима. Израильские СМИ называют произошедшее терактом.

Police spokesperson: This evening, around 8:15 p.m., a terrorist arrived at a building used as a synagogue on Neve Yaakov St. in Jerusalem and fired at several people who were there. pic.twitter.com/eqo0D6D0SY — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 27, 2023

Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, он находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам войны с Иорданией в 1967 году.