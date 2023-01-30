Оппоненту Элксниньша не продлили аренду муниципального помещения. Подробности

Олега не устраивает срок, в который он должен успеть освободить зал. "Понимаешь, это как барин сказал, а холоп должен сделать. Разбиться, но сделать. За шесть дней, до 6 февраля, я должен освободить. Зачем вот это все? Ведь страдаю не я, страдают сотни людей, которые здесь занимаются, страдают работники фирмы, которые должны тут круглые сутки работать - разбирать, грузить вывозить…".

Олег говорит, что в случае, если он не успеет освободить зал вовремя, то 7 февраля он будет опечатан. "В думе есть многие, которые мне симпатизируют, подсказывают. Они говорят, что планы такие - все опечатать, если вскрою - уголовное дело, придётся судиться, это - годами. Годами все это будет гнить и ржаветь…"

Кому и зачем нужно это помещение?

Олег уверен: никаких конкретных планов у самоуправления нет. Отказ от продления договора - это месть за его позицию.

На пресс-конференции 24 января на вопрос журналиста о том, планируется ли как-то использовать эти подвальные помещения, вице-мэр Валерий Кононов ответил, что "есть некоторые идеи" и что на этот счет думой получено письмо из Даугавпилсского театра.

На мою просьбу конкретизировать, что означают "некоторые идеи" и назвать хотя бы одну, а также на вопрос, что будет, если Олег Буринский не успеет в указанный срок освободить помещение, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ответил буквально следующее: