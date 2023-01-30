В 8:30 утра 19 января я застала Олега Буринского возле его "Фитнес-центра" - он выносил оборудование из спортзала и грузил его в багажник своей машины. "Вот, мелочевку потихоньку перевожу. Но большая часть - тренажеры, которые надо отключать, разбирать, они огромные, одному не справиться. Нанял бригаду, должны вот подъехать", - говорит Олег, закрывая багажник. Потом достает из машины четыре большие коробки и несет их в зал, пишет главный редактор Chayka.lv Инна Плавока.
Оппоненту Элксниньша не продлили аренду муниципального помещения. Подробности
В зале как-будто ничего не предвещает скорых перемен. Несколько брутальных мужчин делают силовые упражнения на тренажерах - среди них, кстати, 72-летний Петр легко отжимает штангу. В соседнем зале с физиотерапевтом занимается группа женщин разного возраста.
Эти занятия проходят в рамках европейских проектов, которыми активно занимается жена и большая поддержка Олега - Марина Буринская. Сейчас "Фитнес-центр" реализует три европейских проекта - кардиотренировки, степ-аэробика и занятия с физиотерапевтом. Часть из них проходит в этом зале, часть - в других помещениях в разных микрорайонах города.
"К нам на такие занятия и 90-летние бабульки приходят заниматься", - уточняет Олег.
"Фитнес-центр" в подвале Дома Единства, рядом с парадным входом в Даугавпилсский театр, Олег Буринский открыл в 1997 году - уже более 25-ти лет назад. Среди посетителей есть и те, кто ходит сюда практически с самого начала.
Решением думы Олег должен освободить помещение - 1 февраля 2023 года заканчивается договор аренды, продлевать его муниципалитет не будет.
"Все же понимают, почему это произошло. Решили мне рот заткнуть в ответ на мою критику. Сейчас, мол, мы ему покажем, на место поставим", - рассуждает Олег.
Резкие высказывания Олега Буринского в адрес руководства Даугавпилсской городской думы звучат на всю страну и даже за ее пределами. Из последнего - фильм Владиславы Романовой "Город не/возможностей", опубликованный 10 января. В нем Олег очень жестко критикует мэра Андрея Элксниньша. При этом Олег отмечает, что его "война" началась с большой войны - с 24 февраля.
"Меня возмущает, что наша дума чуть ли не открыто заняла российскую сторону, конечно, я не могу не высказываться на эту тему", - говорит Олег.
Добавим также, что Олега можно считать политическим оппонентом нынешнего руководства думы. В 2021 году он баллотировался на муниципальных выборах в составе партии Jaunā Saskaņa (Новое Согласие), был третьим в списке. Партия набрала 1,04% и не прошла в думу.
"Страдаю не я, страдают люди, которые сюда ходят"
В маленьком зале фитнес-центра физиотерапевт Андрис Горскис проводит оздоровительные занятия - 9 женщин старательно выполняют задания тренера.
"Прервать занятия, сказать, что все, сейчас на две недели прекращаем, я не могу, - говорит Олег. - Это же любому понятно, что там система и надо закончить то, что начали".
Физиотерапевт Андрис Горскис подтверждает, что в таких занятиях очень важна системность, прерывать их - плохо. Поэтому до последнего дня они будут заниматься, говорит Олег. Занятие последней группы пройдет здесь 31 января в 19:00.
Не прерывая процесса тренировок, и в основном зале невозможно демонтировать и вывезти оборудование. "Посмотри, это огромные профессиональные тренажеры. Это такая хрень двухметровая, которая по 500 кг весит. Ее надо разбирать, класть на пол, значит - ползала занять. Заниматься невозможно", - говорит Олег.
Олега не устраивает срок, в который он должен успеть освободить зал. "Понимаешь, это как барин сказал, а холоп должен сделать. Разбиться, но сделать. За шесть дней, до 6 февраля, я должен освободить. Зачем вот это все? Ведь страдаю не я, страдают сотни людей, которые здесь занимаются, страдают работники фирмы, которые должны тут круглые сутки работать - разбирать, грузить вывозить…".
Олег говорит, что в случае, если он не успеет освободить зал вовремя, то 7 февраля он будет опечатан. "В думе есть многие, которые мне симпатизируют, подсказывают. Они говорят, что планы такие - все опечатать, если вскрою - уголовное дело, придётся судиться, это - годами. Годами все это будет гнить и ржаветь…"
Кому и зачем нужно это помещение?
Олег уверен: никаких конкретных планов у самоуправления нет. Отказ от продления договора - это месть за его позицию.
На пресс-конференции 24 января на вопрос журналиста о том, планируется ли как-то использовать эти подвальные помещения, вице-мэр Валерий Кононов ответил, что "есть некоторые идеи" и что на этот счет думой получено письмо из Даугавпилсского театра.
На мою просьбу конкретизировать, что означают "некоторые идеи" и назвать хотя бы одну, а также на вопрос, что будет, если Олег Буринский не успеет в указанный срок освободить помещение, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ответил буквально следующее:
"Ну, во-первых, мы не будем комментировать что будет, когда будет. И не будем состязаться сейчас в остроумии между журналистами и коллегами, отвечая на ваш вопрос и выстраивая разные гипотезы. Потому что проблемы будут решаться в тот момент, когда они будут появляться, но в том порядке, в котором предусмотрено в законодательстве со всеми вытекающими последствиями".
Далее он также сообщил о полученном письме от театра и все-таки конкретизировал: одна из идей - открыть там театральное кафе. Посмотреть запись пресс-конференции можно здесь.
Валерий Кононов добавил, что руководитель зала был предупрежден заранее о том, что договор продлеваться не будет.
Марина Димитриева, заместитель руководителя юридического департамента Даугавпилсской городской думы, рассказала, что Олега Буринского действительно предупреждали заранее: "9 декабря 2022 года, в ответ на просьбу о продлении договора на пять лет или заключении нового, Олег Буринский получил письмо о том, что договор продлеваться не будет, так как самоуправление это помещение планирует использовать для собственных нужд".
Это письмо 9 декабря было отправлено в электронном виде. В письме также поясняется порядок освобождения помещения. "По-моему, здесь предельно четко и ясно сказано о том, что договор продлеваться не будет", - говорит юрист думы.
Затем 4 января Буринский получил письмо об окончании срока сотрудничества, в котором также говорится, что у самоуправления нет оснований для продления договора - помещение необходимо для нужд Дома Единства. В письме также сообщается, что 6 февраля в помещение придёт комиссия для подписания Акта приёма-передачи. "То есть, срок действия договора до 1 февраля 2023 года, 6 февраля должен быть подписан Акт о сдаче помещения арендодателю".
Марина Димитриева также рассказала, что еще в 2021 году дума получала письмо от Даугавпилсского театра о том, что театр хочет использовать это помещение для театрального кафе. "Конечно, там нужен технический проект, нужен ремонт, но руководство решило, что это помещение нужно оставить для нужд самоуправления".
На вопрос о том, были ли задолженности по арендной плате и могло ли это также повлиять на решение думы, юрист ответила: "На данный момент задолженностей нет. Когда-то раньше были, составлялся график погашения. В прошлом году задолженность была, её погасили, в последнее время задолженностей не было".
Относительно стоимости арендной платы, Марина рассказала, что она устанавливалась в соответствии с расценками самоуправления. "Никаких скидок, но и никаких кабальных условий у него не было. Например, в прошлом году была оценка независимого оценщика, определена арендная стоимость, в соответствии с которой арендатор и платил за это помещение".
Информацию о том, что Даугавпилсский театр мечтает открыть в помещении, которое должен освободить Олег Буринский, театральное кафе, подтверждает и член правления Даугавпилсского театра Рита Строде. Однако, по ее словам, в письме, которое театр писал в думу, речь шла о другом помещении.
"Мы действительно написали письмо в самоуправление и попросили выделить нам помещение в бывшем ресторане "Динабург", рядом с Музеем шмаковки. Там помещение годится для малого зала. Мы подписали договор с самоуправлением и сейчас решаем вопрос технической документации, а затем уже оборудования этого зала".
Что касается подвального помещения, в котором находится фитнес-зал, то оно театру тоже очень бы пригодилось. "Когда у нас спросили, как мы видим использование этих помещений, мы сказали совершенно откровенно, что мечтаем о театральном кафе. Мы - единственный театр в Латвии, который не имеет своего театрального буфета", - говорит Рита Строде, поясняя, что сейчас посетителей театра обслуживает "Латгола" и только во время спектаклей.
По мнению Риты Строде, в помещении необходимо сделать ремонт, решить все вопросы с вентиляцией и на основании конкурса найти оператора. "Это было бы идеальное решение. Они могли бы обслуживать зрителей в антрактах, до и после спектаклей, могли бы кормить наш большой коллектив. Это решение мы поддержим двумя руками".
При этом, по мнению Риты Строде, в создавшейся ситуации самоуправлению могло бы предоставить Буринскому какое-то другое помещение. "Должна сказать, что те помещения, в которых они находятся, это какой-то прошлый век. Фитнес-залы должны работать в оборудованных современных помещениях. Кроме того, Дом Единства - историческое здание. А у нас у центрального входа в театр - эта яркая вывеска. Ну не должно быть так. Я бы очень хотела, чтобы клубу Буринского было предоставлено более подходящее помещение, которое соответствует всем требованиям".
То есть действительно, у самоуправления есть планы на подвальное помещение Дома Единства. Во сколько может обойтись ремонт, будут ли на это деньги - вопрос пока открытый. Рита Строде говорит, что ремонтировать придется самоуправлению, Министерство культуры тут помочь не сможет, так как здание принадлежит не государству, а муниципалитету. Но она уверена, что с его оборудованием Министерство могло бы и помочь.
Что дальше?
Новый фитнес-зал Олега Буринского откроется 1 февраля по адресу ул. Стацияс, 42 (помещение бывшей почты, справа ж/д вокзала). "Оно гораздо лучше, просторнее - там будет пять залов. Большие окна, первый этаж, высокие потолки, автостоянка прямо у зала". Теперь помещение Олег будет арендовать у частного лица. "Я за последний месяц заплатил 3 500 евро за аренду и за коммуналку. Ну буду теперь частнику за аренду платить, а не городу".
Олег говорит, что к 1 февраля откроют пока только три зала - большой тренажёрный, женский тренажерный и мужской силовой. Позже планируют открыть аэробный и боксёрский залы. "Там много чего можно сделать, даже летний зал на террасе, но это уже следующим этапом".
Группы, которые занимаются по европректам, с 1 февраля перейдут в помещение по адресу ул. Ригас, 20. Марина Буринская рассказала, что они будут арендовать и это помещение, так как пока помещение на ул. Стацияс для таких занятий не годится.
"Но в принципе, я доволен, что так случилось, - говорит мне напоследок Олег Буринский. - Я получил такой пендель, который пошел на пользу, дал стимул развиваться. Ну а городское руководство в очередной раз показало свое отношение к людям".
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