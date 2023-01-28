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Видео ⟩ Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников

rus.tvnet.lv
Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников
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Фото с места событий
Фото с места событий Фото: Ukrainska Pravda

Мигранты из Беларуси в четверг, 26 января, забросали камнями польских пограничников, в ходе инцидента задержано более 10 нелегальных мигрантов, сообщила в пятницу, 27 января, пограничная служба Польши.

Пограничная служба сообщила, что 26 января 46 иностранцев пытались нелегально проникнуть в Польшу из Беларуси.

Пограничный патруль, вмешавшийся в один из таких инцидентов, был забросан камнями.

"В зоне обслуживания пограничного поста "Черемша" его сотрудники заметили группу из 15 иностранцев, которые незадолго до этого незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Прибывший на место патруль был закидан камнями", - говорится в сообщении польских пограничников.

В результате инцидента никто не пострадал, но один из автомобилей пограничников получил повреждения.

Были задержаны двое граждан Турции, задачей которых было перевести группу мигрантов через границу, передать их специально назначенным "курьерам", а после вернуться на белорусскую сторону границы.

Напомним, что мигранты из стран Ближнего Востока находятся на белорусско-польской границе, начиная с ноября 2022 года. 

Польша и некоторые другие страны Евросоюза заявляли, что мигранты действуют под контролем белорусских силовиков.

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