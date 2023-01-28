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Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном

rus.tvnet.lv
Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: photocosmos1/Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто для "откровенного разговора" после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает "Медуза".

Об этом в своем Facebook сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Будапешт идет на намеренное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - заявил представитель Украины.

26 января Виктор Орбан во время встречи с журналистами прокомментировал вторжение в Украину. Он сказал, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, потому что он будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Он считает, что Россия не может позволить НАТО "установить свое присутствие" в Украине, поэтому "цель Путина - превратить страну в руины, чтобы Запад не мог преподнести ее как свой "приз".

"Сейчас это Афганистан. Ничейная земля", - закончил свою мысль Орбан.

Напомним, что Венгрия - одна из немногих стран Евросоюза, которая не присоединилась к поставкам оружия в Украину. Она неоднократно предлагала исключить некоторых россиян из санкционных списков Евросоюза.

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