Лембергс обжаловал приговор о компенсации из-за причинения вреда здоровью

Лембергс пояснил, что будет обращаться в суд в связи с причинением вреда здоровью, поскольку в тюрьме ему не была оказана медицинская помощь и уход. Даже после его неоднократных письменных обращений и выраженной готовности оплатить процедуру из частных средств, ему не была предоставлена ревакцинация против Covid-19, в результате чего Лембергс в декабре заболел коронавирусом и треть его легких была повреждена.

Адвокат Марис Грудулис ранее сообщил, что 10 мая 2021 года Лембергс был вакцинирован против Covid-19 вакциной Johnson&Johnson. Находясь под стражей, Лембергс просил обеспечить ревакцинацию, но этого сделано не было.

Заключенным в центральной тюрьме предлагается ревакцинироваться вакциной Johnson&Johnson, но эта вакцина подверглась критике за ее относительно низкую эффективность и Государственный совет по иммунизации рекомендовал после базового курса вакциной Johnson&Johnson проводить бустерную вакцинацию препаратами Pfizer или Moderna, но такую возможность тюрьма не обеспечивает.

Управление мест заключений до сих пор не предоставило в данной связи подробных разъяснений, отметив лишь то, что вакцина Johnson&Johnson была самой востребованной среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому другие вакцины не заказывались.