Лембергс не получит компенсацию в размере более 270 000 евро

Лембергс обратился в суд с заявлением о возмещении убытка в размере 244 182 евро и моральный вред в размере 27 000 евро, которые, по его мнению, возникли после применения меры пресечения - запрет на выполнение обязанностей председателя Вентспилсской городской думы и председателя правления Свободного порта Вентспилс в течение 13 лет, шести месяцев и девяти дней

Суд установил, что оснований для присуждения возмещения убытков по делу не было, так как не было законных оснований для возмещения убытков - ни суд, ни должностное лицо не установили противоправного поведения в соответствующем производстве.

Суд пояснил, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность как обжалования решения о запрещении определенного занятия, так и последующего ходатайства о его отмене, если основания для его применения исчезли или изменились в процессе.

Суд подчеркнул, что рассмотрение законности решений, принятых в ходе уголовного судопроизводства, не входит в компетенцию административного суда. В связи с изложенным производство по делу было прекращено в связи с отсутствием субъективных прав.

Решение может быть обжаловано в течение 14 дней со дня получения решения.

Уже сообщалось, что 22 февраля 2021 года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Он был оправдан по злоупотреблению служебным положением и нарушению ограничений, наложенных на должностное лицо.

Проведя около года в тюрьме, 25 февраля 2022 года Лембергс был освобожден из-под залога на 100 000 евро под залог.

Суд первой инстанции также постановил, что Лембергс должен выплатить потерпевшим в общей сложности около 64 000 евро. Суд также постановил взыскать с Лембергса производство в размере 22 180 евро за оказание государственной юридической помощи.

Сын Лембергса был приговорен судом к двум годам и одному месяцу лишения свободы, а также к конфискации имущества. Его признали виновным в отмывании денег и поддержке несанкционированного участия в сделках с недвижимостью.