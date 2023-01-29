Российские войска обстреляли Донецкую область. Три человека погибли

"Противник применил ракеты С-300 по жилому сектору. 14 раненых, трое убитых",

заявил Зеленский в видеообращении в субботу вечером, 28 января, добавив, что ракеты попали в четыре жилых дома.

"К сожалению, на наших территориях каждый день происходят такие обстрелы, до которых российская армия способна достать ракетами", - сказал украинский президент.

Он заявил, что

"Прекращение этого ракетного террора было бы возможно, если бы мы могли предоставить нашим солдатам достаточную ракетную мощь".

"Чтобы террористы не чувствовали себя безнаказанными, Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы лишить оккупантов возможности разместить свои ракетные комплексы где-то далеко от линии фронта и уничтожать мирные украинские города", - подчеркнул Зеленский.