Министр образования: обучение на госязыке это "нулевой" приоритет правительства

По словам министра, необходимо помогать тем учителям, которые в настоящее время не обладают достаточными языковыми навыками. "Я предполагаю, что все учителя, которые в настоящее время преподают в школе, имеют соответствующий сертификат о владении языком, но не во всех случаях имеют практику использования языка. Поэтому в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования мы будем думать о том, как обеспечить пропорцию, которая позволит человеку легко получить практику".

При обсуждении второго иностранного языка в школах, которым с 2026 года должен стать один из языков Евросоюза, министр указала, что одним из решений по привлечению педагогов является обращение к тем людям, которые изучали какой-либо из таких иностранных языков.

Министр констатирует, что в настоящее время существует три учебные программы, которые готовят учителей немецкого языка, и одна - учителей французского языка, а также не сокращается число студентов-филологов, изучающих французский или немецкий языки.

Однако Чакша отмечает, что речь идет не только об учителях иностранных языков, но и о престиже профессии учителя в целом.

"Важно, чтобы учитель входил в "топ-5" профессий, потому что на данный момент при общении с молодежью становится ясно, что так не выходит. Важной составляющей для повышения престижа профессии педагога является заработная плата", - поясняет министр.

Чакша объясняет, что в первую очередь нужно завершить работу по повышению оплаты труда учителей, тогда решатся и вопросы о привлечении учителей иностранных языков, преподавателей предметов STEM и всех остальных.