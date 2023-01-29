Украине нужны ракеты большой дальности и истребители. Сторонники поставок ATACMS говорят, что ракеты необходимы, потому что украинские силы в настоящее время не могут поражать цели очень далеко от линии фронта. По их словам, это приводит к гибели мирных украинцев и очень затрудняет для Украины вытеснение российских войск из страны, сообщает The Kyiv Independent.
Украине нужны ракеты ATACAMS, чтобы защитить мирное население
Украине нужны ракеты ATACAMS, чтобы защитить мирное население
Ракеты HIMARS, используемые в настоящее время в Украине, имеют дальность действия 80 километров и не могут достичь многих районов, которые уже захватила Россия. США пока отказываются поставлять ракеты ATACMS с дальностью 300 км и ракеты GLSDB с дальностью 150 км.
Сейчас Киев и его западные союзники ведут срочные переговоры о возможности поставки Украине ракет большой дальности и истребителей, сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк, сообщает The Guardian.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!