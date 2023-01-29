Украине нужны ракеты ATACAMS, чтобы защитить мирное население

Украине нужны ракеты большой дальности и истребители. Сторонники поставок ATACMS говорят, что ракеты необходимы, потому что украинские силы в настоящее время не могут поражать цели очень далеко от линии фронта. По их словам, это приводит к гибели мирных украинцев и очень затрудняет для Украины вытеснение российских войск из страны, сообщает The Kyiv Independent.