Сб, 28.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Великобритания может передать Украине истребители, но при одном условии

rus.tvnet.lv
Великобритания может передать Украине истребители, но при одном условии
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Военный самолет. Иллюстративное фото
Военный самолет. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

Британские власти могут согласиться на переброску истребителей Украине после вывода российских войск с оккупированных территорий. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванные источники. Издание не уточняет, с каких позиций должны уйти россияне.

Собеседники газеты заявили, что передача самолетов может состояться, "когда Россию выдворят из Украины, и украинцам нужно будет выполнять задачу воздушного контроля по защите своего воздушного пространства". Однако в настоящее время этот вопрос не входит в число приоритетных.

В то же время другой высокопоставленный источник в оборонных структурах выразил обеспокоенность тем, что британские ВВС и ВМС не вносят существенного вклада в поддержку украинских вооруженных сил. Отмечается, что "украинцам необходимо участие всех видов вооруженных сил".

Однако собеседники в ВМС и ВВС пояснили, что их оружие сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. Кроме того, с лета 2022 года ВМС Великобритании обучают украинцев управлению двумя тральщиками типа Sandown.

Издание Politico ранее сообщал, что после боевых танков Украина хочет получить также истребители западного производства, надеясь на поддержку в этом вопросе стран Балтии.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что уже известно, какой тип самолетов получит Украина и сколько времени займет подготовка экипажей этих самолетов.

Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16. Франция также не исключает поставки боевых самолетов Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх