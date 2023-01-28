Великобритания может передать Украине истребители, но при одном условии

Собеседники газеты заявили, что передача самолетов может состояться, "когда Россию выдворят из Украины, и украинцам нужно будет выполнять задачу воздушного контроля по защите своего воздушного пространства". Однако в настоящее время этот вопрос не входит в число приоритетных.

В то же время другой высокопоставленный источник в оборонных структурах выразил обеспокоенность тем, что британские ВВС и ВМС не вносят существенного вклада в поддержку украинских вооруженных сил. Отмечается, что "украинцам необходимо участие всех видов вооруженных сил".

Однако собеседники в ВМС и ВВС пояснили, что их оружие сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. Кроме того, с лета 2022 года ВМС Великобритании обучают украинцев управлению двумя тральщиками типа Sandown.

Издание Politico ранее сообщал, что после боевых танков Украина хочет получить также истребители западного производства, надеясь на поддержку в этом вопросе стран Балтии.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что уже известно, какой тип самолетов получит Украина и сколько времени займет подготовка экипажей этих самолетов.

⚡️Ukraine has begun preparing airfield infrastructure for F-16 fighters, spokesman for the Ukrainian air force says pic.twitter.com/kejoofawjd — War Monitor (@WarMonitors) January 28, 2023

Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16. Франция также не исключает поставки боевых самолетов Украине.