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В понедельник потеплеет до +5 градусов; местами ожидаются как осадки, так и солнце

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник потеплеет до +5 градусов; местами ожидаются как осадки, так и солнце
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Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии, начиная с запада, временами ожидаются осадки, а в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В Латвии снегопад продолжится до второй половины дня, дороги будут скользкими.

Будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, в первой половине дня сохранятся порывы до 13-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге в первой половине дня возможны осадки, главным образом, в виде небольшого дождя, а также порывы южного, юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.

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