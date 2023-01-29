В понедельник потеплеет до +5 градусов; местами ожидаются как осадки, так и солнце

В Латвии снегопад продолжится до второй половины дня, дороги будут скользкими.

Будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, в первой половине дня сохранятся порывы до 13-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге в первой половине дня возможны осадки, главным образом, в виде небольшого дождя, а также порывы южного, юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.