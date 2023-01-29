В понедельник в Латвии, начиная с запада, временами ожидаются осадки, а в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В понедельник потеплеет до +5 градусов; местами ожидаются как осадки, так и солнце
В понедельник потеплеет до +5 градусов; местами ожидаются как осадки, так и солнце
В Латвии снегопад продолжится до второй половины дня, дороги будут скользкими.
Будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, в первой половине дня сохранятся порывы до 13-18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге в первой половине дня возможны осадки, главным образом, в виде небольшого дождя, а также порывы южного, юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.
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