Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля: время брать от жизни все - Вселенная поможет

Скорпион

Скорпионам на этой неделе можно приобретать или получать в дар домашние растения и домашних животных. Если очень хочется найти себе четвероногого друга, придется выбирать сердцем, а не умом. В делах, бизнесе и работе предстоит заняться защитой своих активов. Не исключены нападки со стороны недоброжелателей, поэтому астрологи рекомендуют смотреть в оба. Скорпионам нужно забыть слово "хочу". Любые жизненные решения стоит принимать взвешенно. Если нет никакой необходимости в чем-то, то не стоит это приобретать.

Стрелец

Стрельцам в период с 30 января по 5 февраля стоит сфокусироваться на себе и своей красоте, здоровье. Это замечательный период для покупки новой одежды, смены стиля и прически. Все это пойдет на пользу тем, кто хочется повысить свою уверенность, а также приобрести большую популярность у противоположного пола. Стрельцы будут на высоте, но только в том случае, если будут нравиться сами себе. Настало время создать идеальную версию себя. Жалеть на это время и средства не стоит.

Козерог