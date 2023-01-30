Издание объяснило, почему увеличивается оказание военной помощи Украине

Обеспокоенность некоторых западных стран тем, что в войне России против Украины перевес может быть на стороне Москвы или что российские войска получат преимущество, лежит в основе недавних решений об увеличении военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Ряд западных лидеров полагает, что Кремль, готовый продолжать мобилизацию, может выиграть, придерживаясь тактики длительного военного конфликта, говорится в сообщении.

С момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла 126 000 военнослужащих и тысячи единиц боевой техники, сообщает генштаб Вооруженных сил Украины.

Однако российские силы продолжают широкомасштабное нападение у Бахмута, на востоке Донецкой области и на юго-востоке Запорожской области, привлекая дополнительные летательные аппараты, сообщает украинская армия.

Недавно США, Великобритания и Германия сообщили о планах обеспечить поставку десятков современных танков в Украину. Кроме того, Германия разрешила поставку танков Leopard 2 и другим странам. Некоторые государства, например Польша и Канада, уже зарезервировали танки для Украины.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил телеканалу Sky News, что Украине необходимо до 500 танков, чтобы освободить оккупированные территории.