Новый финский стартап Lygg предлагает компаниям забронировать рейсы через приложение, которое напоминает сервисы для заказа такси, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финское новостное издание Yle.
В Финляндии создали "летающее такси" – перелеты стоят 400 евро за час
В Финляндии создали "летающее такси" – перелеты стоят 400 евро за час
В зависимости от количества пассажиров и продолжительности полета приложение выберет, какая авиакомпания сможет осуществить перелет. Сокращение регулярных рейсов создает для стартапа новые возможности.
Генеральный директор компании FlyMaas oy., разработавшей Lygg, Роопе Кэкяляйнен указывает, что, например, сейчас в Финляндии нет регулярных рейсов в эстонский Тарту, однако потребность в перелетах никуда не делась.
В будущем стартап обещает рейсы из Тампере в Стокгольм и Таллинн.
Lygg не осуществляет рейсы сам, а арендует самолеты у разных компаний по мере необходимости.
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