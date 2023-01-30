Европейская комиссия (ЕК) ставит перед собой цель увеличить количество нелегальных мигрантов, возвращающихся в страны их происхождения, заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.
Еврокомиссия планирует увеличить возврат нелегальных мигрантов в страны происхождения
По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, в прошлом году границу ЕС нелегально пересекли 330 тысяч мигрантов - на 64% больше, чем в 2021 году, говорится в заявлении, опубликованном офисом еврокомиссара.
"В настоящее время страны ЕС могут возвращать только около 20% нелегальных мигрантов в страны своего происхождения, т.е. около 70 тыс. человек в год. Я надеюсь, что координатор ЕС по вопросам репатриации Мари Юрич, которая недавно приступила к работе, также поможет решить эту проблему", - отметил Синкявичюс.
"Но этого недостаточно. На следующем совете руководителей ЕС будут обсуждаться и другие меры по предотвращению нелегальной миграции и повышению эффективности возвратов. Надеюсь, они поддержат предложения Еврокомиссии", - добавил политик.
По его словам, ЕС стремится помочь государствам-членам лучше отслеживать и контролировать внешние границы ЕС, сокращать сроки процедур предоставления убежища и возвращения.
ЕК надеется на возможность скорейшего урегулирования и вторичной миграции внутри ЕС, когда нелегалы, прибывшие в одну страну ЕС далее незаконно путешествуют из одного государства в другое, путем надлежащей регистрации мигрантов в определенных системах и базах данных.
"По причине климатических изменений, экологических проблем, военных конфликтов Европа и далее остается привлекательной для мигрантов. Давление не будет снижаться, поэтому ЕК уже сейчас предпринимает превентивные меры", - сказал еврокомиссар.
Эти вопросы он обсудил в субботу с главой Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) генералом Рустамасом Любаевасом, когда посещал Вильнюсскую погранзаставу.
В прошлом году Литва столкнулась с наплывом иностранцев, пытающихся нелегально проникнуть в страну из Беларуси. Вильнюс называет это гибридной атакой, на которую ответил применением политики разворота мигрантов у границы. Литва добивается изменений законодательства, предусматривающих более строгие миграционные правила в таких случаях.
В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов. Подавляющее большинство этих людей покинули Литву после того, как им разрешили свободно передвигаться.
Более тысячи нелегально прибывших мигрантов были возвращены в страны происхождения, около полутора сотен получили убежище.
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