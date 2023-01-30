Еврокомиссия планирует увеличить возврат нелегальных мигрантов в страны происхождения

"В настоящее время страны ЕС могут возвращать только около 20% нелегальных мигрантов в страны своего происхождения, т.е. около 70 тыс. человек в год. Я надеюсь, что координатор ЕС по вопросам репатриации Мари Юрич, которая недавно приступила к работе, также поможет решить эту проблему", - отметил Синкявичюс.