На прошлой неделе у торгового центра Vivo centrs в Елгаве между несколькими людьми произошла драка. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина без движения лежит на земле, тогда как находящиеся вокруг люди бьют его ногами и дерутся между собой, пишет портал Apollo.lv.
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Видео ⟩ Драка у торгового центра в Елгаве: лежавшего на земле мужчину били ногами
Драка произошла прямо у дверей торгового центра при свете дня. На кадрах видно, что четыре человека стоят рядом с мужчиной, который без движения лежит на земле. Один человек несколько раз сильно бьет его ногой, в свою очередь остальные дерутся между собой.
В понедельник, 30 января, Государственная полиция сообщила, что в связи с этим инцидентом начат уголовный процесс, нападавшие задержаны.
Пострадавший мужчина жив, и, судя по доступной на данный момент информации, угрозы его жизни нет, пояснили в полиции.
Стражи порядка напоминают - если вы стали свидетелем преступления, необходимо незамедлительно позвонить в полицию по номеру 110 или обратиться к охране.
🇱🇻 Vakar #Jelgava (#Latvija) pie tirdzniecības centra Pasta ielā izcēlies kautiņš starp vairākiem vīriešiem. Viens no tiem vairākas reizes ar kāju iesita pa galvu uz zemes guļošam vīrietim.— BreakingLV (@breakinglv) January 29, 2023
🎥 via @TomsYuuga pic.twitter.com/aS2hFwenAM
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