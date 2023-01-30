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Видео ⟩ Драка у торгового центра в Елгаве: лежавшего на земле мужчину били ногами

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Драка у торгового центра в Елгаве: лежавшего на земле мужчину били ногами
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Драка в Елгаве
Драка в Елгаве Фото: @breakinglv/Twitter.com

На прошлой неделе у торгового центра Vivo centrs в Елгаве между несколькими людьми произошла драка. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина без движения лежит на земле, тогда как находящиеся вокруг люди бьют его ногами и дерутся между собой, пишет портал Apollo.lv.

Драка произошла прямо у дверей торгового центра при свете дня. На кадрах видно, что четыре человека стоят рядом с мужчиной, который без движения лежит на земле. Один человек несколько раз сильно бьет его ногой, в свою очередь остальные дерутся между собой.

В понедельник, 30 января, Государственная полиция сообщила, что в связи с этим инцидентом начат уголовный процесс, нападавшие задержаны.

Пострадавший мужчина жив, и, судя по доступной на данный момент информации, угрозы его жизни нет, пояснили в полиции.

Стражи порядка напоминают - если вы стали свидетелем преступления, необходимо незамедлительно позвонить в полицию по номеру 110 или обратиться к охране.

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