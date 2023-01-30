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"Солнце, гром и ...": видео Swedbank с матом вызвало возмущение в Сети. Банк объяснил, что случилось

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Солнце, гром и ...": видео Swedbank с матом вызвало возмущение в Сети. Банк объяснил, что случилось
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Фото: Rihards Gromuls/"Twitter"

Видео в TikTok от Swedbank вызвало возмущение в социальных сетях. Самые наблюдательные пользователи соцсетей заметили, что на видео есть нецензурные матерные слова. Apollo.lv связался с Swedbank, чтобы прояснить ситуацию. 

"И здесь мы, дети, видим, что если снимаешь экран своего телефона/компьютера, то лучше после этого пересмореть его в слоумо! Иначе будет как с первым TikTok Swedbank!"

На видео присутствует фраза: Pisies dirst. Дословно она переводится как "Пиз**й срать".

Представитель банка Янис Кропс пояснил: "В создании короткого ролика были использованы личные мобильные телефоны, которые послужили фоновым кадром. При просмотре этого видео с нормальной скоростью воспроизведения (не в замедленном режиме) наличие такого контента не видно и поэтому не было замечено.

Это, конечно, не меняет того факта, что после этого инцидента мы обсуждали в команде ситуацию по поводу того, что нецензурная лексика не используется в публичном общении, даже если это известное в обществе выражение".

По словам Кропса, такое сочетание слов было использовано с отсылкой на дискуссию 2020 года в социальной сети Facebook, где композитор Мартиньш Браунс произнес эту нецензурную фразу.

@swedbanklatvia Ja aizmirsi PIN kodu, pārbaudi to Swedbank mobilajā lietotnē! #swedbanklatvia #pincode #latvia #fyp #foryoupage ♬ Rockin - Chris Alan Lee

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