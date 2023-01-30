"Солнце, гром и ...": видео Swedbank с матом вызвало возмущение в Сети. Банк объяснил, что случилось

"И здесь мы, дети, видим, что если снимаешь экран своего телефона/компьютера, то лучше после этого пересмореть его в слоумо! Иначе будет как с первым TikTok Swedbank!"

Un šeit mēs bērni redzam, ja filmē savu telefona/datora ekrānu ir labāk to pēc tam pārskatīt slow motionā! Savādāk būs kā ar @SwedbankLatvia pirmo TikToku! pic.twitter.com/0kDskDGpVj — Rihards Gromuls (@Gromuls) January 29, 2023

На видео присутствует фраза: Pisies dirst. Дословно она переводится как "Пиз**й срать".

Представитель банка Янис Кропс пояснил: "В создании короткого ролика были использованы личные мобильные телефоны, которые послужили фоновым кадром. При просмотре этого видео с нормальной скоростью воспроизведения (не в замедленном режиме) наличие такого контента не видно и поэтому не было замечено.

Это, конечно, не меняет того факта, что после этого инцидента мы обсуждали в команде ситуацию по поводу того, что нецензурная лексика не используется в публичном общении, даже если это известное в обществе выражение".

😳 Paldies par vērību, izrunāsim šo ar kolēģiem. — Swedbank (@SwedbankLatvia) January 29, 2023

По словам Кропса, такое сочетание слов было использовано с отсылкой на дискуссию 2020 года в социальной сети Facebook, где композитор Мартиньш Браунс произнес эту нецензурную фразу.