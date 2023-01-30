Посольство России пока не сообщило МИД Латвии о своем полномочном представителе

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что решение о назначении полномочного представителя Латвии в посольстве в России находится в процессе подготовки. Ожидается, что оно будет принято в ближайшее время.

27 декабря Москва сообщила, что дала послу Латвии две недели на то, чтобы покинуть Россию, обвинив Ригу в "абсолютной русофобии".

Как пояснила Эглите, отзыв посла не затрагивает других сотрудников посольства Латвии в России и их работу в России.

Уже сообщалось, что 23 января Латвия решила понизить уровень дипломатического представительства в России и с 24 февраля отозвала своего посла в Москве Мариса Риекстиньша. МИД также поручил послу России в Риге Михаилу Ванину покинуть Латвию до 24 февраля.

Как сообщалось ранее, МИД России в понедельник, 23 января, сообщил, что Россия высылает эстонского посла и понижает уровень взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного делопроизводителя.