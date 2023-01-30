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Иран в связи с твитами советника Зеленского вызвал дипломата Украины

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Иран в связи с твитами советника Зеленского вызвал дипломата Украины
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: KEMAL ASLAN

В понедельник, 30 января, Тегеран вызвал украинского дипломата, чтобы выразить протест на "необъективные", как считают должностные лица Ирана, замечания, которые советник президента Украины Михаил Подоляк в Twitter высказал в связи с недавним ударом дронов в Иране, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.

"Логика войны неумолима и убийственна. Она строго выставляет счета акторам и сообщникам. Паника в России - бесконечная мобилизация, ПВО в Москве, окопы за 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране - производство дронов и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина предупреждала вас", - написал Подоляк.

Подоляк в воскресном твите процитировал и свою запись от 24 декабря в этой социальной сети: "Иран, планируя увеличить объемы вооружения для России, демонстративно унижает институт "международных санкций". Важно отказаться от "неработающих санкций", "неработающих резолюций ООН", а переходить к более разрушительным инструментам - уничтожение производства и арестам поставщиков".

Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Ирана, уполномоченный представитель Украины вызван для дачи "официального и немедленного пояснения правительства Украины".

МИД Ирана охарактеризовал высказывания Подоляка как "странные и необъективные", выразив надежду, что "разглашение таких позиций не будет повторяться".

Напомним, что Иран доставил России дроны-камикадзе, которые активно используются на войне в Украине.

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