Иран в связи с твитами советника Зеленского вызвал дипломата Украины

"Логика войны неумолима и убийственна. Она строго выставляет счета акторам и сообщникам. Паника в России - бесконечная мобилизация, ПВО в Москве, окопы за 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране - производство дронов и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина предупреждала вас", - написал Подоляк.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.

Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.

Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries.

🇺🇦 did warn you — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Подоляк в воскресном твите процитировал и свою запись от 24 декабря в этой социальной сети: "Иран, планируя увеличить объемы вооружения для России, демонстративно унижает институт "международных санкций". Важно отказаться от "неработающих санкций", "неработающих резолюций ООН", а переходить к более разрушительным инструментам - уничтожение производства и арестам поставщиков".

Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Ирана, уполномоченный представитель Украины вызван для дачи "официального и немедленного пояснения правительства Украины".

МИД Ирана охарактеризовал высказывания Подоляка как "странные и необъективные", выразив надежду, что "разглашение таких позиций не будет повторяться".

Напомним, что Иран доставил России дроны-камикадзе, которые активно используются на войне в Украине.