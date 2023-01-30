Барташевич поставил под сомнение легитимность решений съезда "Согласия"

Барташевич пока не отвечает на телефонные звонки и, соответственно, более полную информацию о его политических планах получить невозможно, но сегодня он выступил с публичным заявлением, в котором основывает свои сомнения в законности партийного съезда на недостаточном количестве делегатов - на съезде должен был присутствовать 371 делегат, но присутствовало лишь немногим более сотни.

На открытии съезда многолетний лидер "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что на съезд прибыли 116 из 171 ожидаемого делегата, а это значит, что съезд имеет право принимать решения.

"В ближайшее время мы с моими коллегами из Резекненского края, Лудзенского края и Резекне обсудим дальнейший план действий в контексте партии", - заявил Барташевич.

Политик выразил мнение, что решение латгальских организаций "Согласия" бойкотировать съезд было словам, "был полным высокомерия, неясным и с сомнительной легитимностью".

По мнению Барташевича, на съезде не говорилось ни о поражении партии на выборах в Сейм, ни о "наиболее насущных проблемах жителей Латвии - энергетическом кризисе, неэффективной налоговой системе, инфляции, нерешенных вопросах образования, в том числе образования меньшинств".