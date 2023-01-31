100 погибших при взрыве в мечети в Пакистане. Власти говорят, что там подорвался смертник

Причины взрыва выясняются, однако поскольку среди молившихся было много полицейских, власти полагают, что это могла быть целенаправленная акция.

По словам представителей спецслужб, в первом ряду молившихся был смертник, который подорвал себя. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил организаторов взрыва, заявив, что они не имеют ничего общего с исламом. "Весь народ единым фронтом выступает против угрозы терроризма", - заявил он.

Взрыв произошел во время дневной молитвы, на видео, распространенном в соцсетях, достоверность которого подтверждена Би-би-си, видно, что в результате рухнула половина стены мечети и выжившим пришлось выбираться из-под обломков кирпичей.

Сейчас на месте взрыва спасатели ведут операцию по поиску выживших и погибших.

Место взрыва оцеплено армией и полицией, там также работают саперы.

"Наша первоочередная задача - постараться спасти людей, которые еще могут быть под обломками", - заявил заместитель комиссара полиции Пешавара Шафиулла Хан.

В пешаварской Больнице имени леди Рединг объявлено чрезвычайное положение - туда продолжают поступать раненые, многие в критическом состоянии, и медики просят доноров сдавать кровь.