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Под Екабпилсом в кювет съехал автобус. Движение восстановлено

rus.tvnet.lv
Под Екабпилсом в кювет съехал автобус. Движение восстановлено
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Недалеко от Екабпилса в кювет съехал автобус. Движение на месте аварии было заблокировано в обоих направлениях, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Как сообщает LVC, автобус съехал в кювет на шоссе Айзкраукле - Екабпилс (P76, 31-й км). После аварии на месте происшествия провели эвакуационные мероприятия.

В 14:41 в LVC сообщили, что движение на месте аварии полностью восстановлено.

В понедельник в ДТП пострадали 23 человека

В понедельник, 30 января, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 23 человека, сообщили в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 150 ДТП, в 14 из которых пострадали 23 человека, в том числе шесть пешеходов.

В понедельник было составлено 446 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения, при этом каждый третий водитель наказан за превышение скорости.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера к административной ответственности были привлечены двое водителей, а четверо водителей привлечены к уголовной ответственности, включая взыскание стоимости транспортного средства.

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