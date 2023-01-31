Под Екабпилсом в кювет съехал автобус. Движение восстановлено

Как сообщает LVC, автобус съехал в кювет на шоссе Айзкраукле - Екабпилс (P76, 31-й км). После аварии на месте происшествия провели эвакуационные мероприятия.

В 14:41 в LVC сообщили, что движение на месте аварии полностью восстановлено.

В понедельник в ДТП пострадали 23 человека

В понедельник, 30 января, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 23 человека, сообщили в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 150 ДТП, в 14 из которых пострадали 23 человека, в том числе шесть пешеходов.

В понедельник было составлено 446 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения, при этом каждый третий водитель наказан за превышение скорости.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера к административной ответственности были привлечены двое водителей, а четверо водителей привлечены к уголовной ответственности, включая взыскание стоимости транспортного средства.

⛔️‼️ Uz a/c Aizkraukle - Jēkabpils (P76, 31 km) autobuss noslīdēja grāvī, notiek izvilkšanas darbi.

Satiksme slēgta abos virzienos, informē @Valsts_policija. pic.twitter.com/iGdWyzTTeV — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 31, 2023