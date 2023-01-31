Гражданин Румынии украл в Старой Риге часы стоимостью 50 000 евро

Стражи порядка получили вызов о краже ценных часов в одном из магазинов Старой Риги в четверг, 26 января. Вор проник в магазин и попросил продавца показать часы, спрятанные за витриной. Отвлекая продавца, он украл одни из них, приблизительная стоимость которых составляет 50 000 евро.

Проанализировав записи камер видеонаблюдения как из магазина, так и с улиц города, правоохранители выяснили номер автомобиля, на котором предполагаемый вор и его сообщник прибыли на место преступления. Полиция также установила маршрут их передвижения.

Службы также установили личности вора и его сообщника. Оба являются гражданами Румынии, которые остановились в гостинице в Латвии, поясняет полиция.

На следующее утро, 27 января, в гостинице прошел обыск. Правоохранители нашли украденные часы и задержали сообщника. Мужчина 1985 года рождения ранее не попадался полиции, а в настоящее время находится под арестом.

Сам вор скрылся за границей и в данный момент числится в международном розыске.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 175 Уголовного закона - за кражу, если она совершена в крупном размере или организованной группой. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.

Правоохранители изъяли часы и вернули их в магазин.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.