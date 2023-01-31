Прорыв ПВО, удары по земле, "собачьи схватки". Зачем Украине западные истребители?

Что это за самолеты?

F-16 изначально создавался как фронтовой истребитель - он был предназначен для воздушных боев вблизи линии фронта. Самолет выпускается с 1974 года, и за время своей эволюции превратился из легкого истребителя для "собачьей схватки" (так на Западе называют маневренные воздушные бои) в полноценный многоцелевой самолет, способный выполнять самые разные миссии.

Его много раз модернизировали, самолет последней модификации - F-16 Block 70 - совершил свой первый полет 24 января. Он будет передан Бахрейну.

В июле 2022 года Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к российскому пилоту Александру Гарнаеву, который в 1980-х работал испытателем в ОКБ Микояна и испытывал различные модификации МиГ-29.

Тогда пилот отказался обсуждать и комментировать войну в Украине и обстоятельства возможного обучения украинских пилотов в США, однако поделился своими впечатлениями о полетах на советском и американском истребителях (он летал на F-16).

"Чисто технически разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на автомобиле "Запорожец" и автомобиле "Ауди". F-16 - самолет с боковыми органами управления, наклоненной спинкой кресла… Но удобство пилотирования самолета - лишь малая часть его достоинств. Большая часть его достоинств - то оборудование и вооружение, которое на нем стоит. F-16 все эти годы непрерывно модернизировался, а МиГ-29 давным-давно заброшен. Он [F-16] оснащен самым современным оборудованием и вооружением", - сказал российский летчик.